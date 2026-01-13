Arnavutköy okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Arnavutköy ve Küçükçekmece'de okul yok mu (KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salıgünü Arnavutköy ve Küçükçekmece'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kış mevsiminin gelmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olma durumu gündemde. Arnavutköy ve Küçükçekmece'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

ARNAVUTKÖY HAVA DURUMU

Önümüzdeki 5 Gün Hava Durumu Tahmini: Kar ve Yağmur Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca değişken hava koşulları etkili olacak. Kar yağışı, yağmur ve parçalı bulutlu hava göze çarpıyor. İşte detaylar:

13 Ocak Salı: Kar Yağışlı Hava Etkili Olacak

Salı günü kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklık en düşük -4°C, en yüksek ise 3°C olacak. Nem oranı %50 civarında, rüzgar hızı ise saatte 16 km olarak ölçülüyor. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak.

14 Ocak Çarşamba: Yağmur Etkili Olacak

Çarşamba günü ise yağmur bekleniyor. Günlük sıcaklık -1°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %60'a kadar çıkacak, rüzgar hızı saatte 15 km civarında olacak. Yağmur özellikle öğleden sonra etkili olabilir.

15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu Hava

Perşembe günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 5°C ile 13°C arasında değişecek, nem %63 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 16 km olacak. Hava açık olsa da zaman zaman bulutlu alanlar görülebilir.

16 Ocak Cuma: Parçalı Bulutlu Hava Devam Ediyor

Cuma günü de parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık 4°C ile 13°C arasında olacak, nem oranı %69'a çıkacak. Rüzgar saatte 11 km hızla esecek. Hava, hafta sonuna kadar dalgalı seyredecek.

17 Ocak Cumartesi: Yağmur Geri Dönüyor

Haftanın son günü yağmur geri dönüyor. Sıcaklık 4°C ile 6°C arasında seyredecek, nem %80'e kadar yükselecek. Rüzgar saatte 20 km hızla esecek. Cumartesi günü yağışlı hava özellikle öğle ve akşam saatlerinde yoğun olabilir.

KÜÇÜKÇEKMECE HAVA DURUMU

Önümüzdeki 5 Gün Hava Durumu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı, yağmur ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. İşte günlük tahminler:

13 Ocak Salı: Kar Yağışı Etkili Olacak

Salı günü kar yağışı bekleniyor. Günlük sıcaklık en düşük -3°C, en yüksek 4°C olacak. Nem oranı %57 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar saatte 18 km hızla esecek. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak.

14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu Hava

Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 1°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %59 ile %78 arasında olacak, rüzgar hızı saatte 16 km olacak. Yağmur özellikle öğleden sonra etkili olabilir.

15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu Hava

Perşembe günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık 7°C ile 11°C arasında, nem %70 ile %85 arasında olacak. Rüzgar saatte 14 km hızla esecek. Hava genel olarak açık olsa da zaman zaman bulutlu alanlar görülebilir.

16 Ocak Cuma: Parçalı Bulutlu Hava Devam Ediyor

Cuma günü de parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklık 6°C ile 12°C arasında, nem oranı %74 ile %90 arasında olacak. Rüzgar saatte 10 km hızla esecek. Hafta sonuna hazırlık için güneşli aralıklar görülebilir.

17 Ocak Cumartesi: Yoğun Yağmur Geliyor

Haftanın son günü yağmur geri dönüyor. Sıcaklık 6°C ile 8°C arasında olacak, nem %75 ile %95 arasında olacak. Rüzgar saatte 23 km hızla esecek. Cumartesi günü yağışlı hava özellikle öğle ve akşam saatlerinde yoğun olabilir.

ARNAVUTKÖY VE KÜÇÜKÇEKMECE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salıgünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.