Armut kapatıldı mı, Armut.com neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Ev temizliği, özel ders, tamirat–tadilat ve bakım gibi pek çok hizmetin çevrim içi olarak alınmasına imkân tanıyan Armut'a yönelik erişim engeli, İfade Özgürlüğü Derneği'nin paylaştığı bilgiye göre 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde uygulanmaya başladı.

EV HİZMETLERİ PLATFORMU ARMUT'A ERİŞİM ENGELİ

Ev temizliği, özel ders, tadilat ve bakım gibi pek çok hizmetin çevrim içinden alınmasını sağlayan Armut'a, mahkeme kararı doğrultusunda erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin duyurduğuna göre engelleme, 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde yürürlüğe girdi. Hizmet arayanlarla hizmet sunanları buluşturan platforma getirilen bu engel, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Günlük ihtiyaçlar için yüzbinlerce kişi tarafından kullanılan siteye uygulanan erişim engeli ani bir şekilde devreye alınırken, kararın nedenine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bu belirsizlik, hem kullanıcılar hem de platformdaki hizmet sağlayıcılar arasında şaşkınlık yarattı.

MAHKEME KARARIYLA KAPATILDI

İFÖD tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Armut'un internet sitesi erişime kapatıldı. Resmî bir gerekçe paylaşılmaması, süreci daha da merak edilir hâle getirdi ve hizmet veren binlerce kişi gelişmeleri endişeyle takip etmeye başladı.

2011'DEN BERİ FAALİYETTE

2011 yılında kurulan Armut, ev hizmetlerinden taşımaya, özel dersten tadilata kadar geniş bir yelpazede kullanıcılarla hizmet sağlayıcıları buluşturan en büyük çevrim içi pazar yerlerinden biriydi. Türkiye genelinde çok sayıda profesyonelin yer aldığı platform, uzun yıllardır geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veriyordu.

ENGELİN SÜRESİ BELİRSİZ

Erişim engelinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Kararın neden alındığı açıklanmadığı için sosyal medyada yoğun tartışmalar yaşanıyor. Kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağını ve sürecin nasıl devam edeceğini yakından izliyor.