Haberler

Armut kapatıldı mı, Armut.com neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Armut kapatıldı mı, Armut.com neden kapatıldı, ne zaman açılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizmet arayanlarla bu hizmetleri sunanları bir araya getiren Armut.com'a, mahkeme kararı doğrultusunda aniden erişim engeli getirildi. Kullanıcılar bu gelişmenin ardından "Armut kapatıldı mı, neden kapatıldı ve yeniden erişime ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Ev temizliği, özel ders, tamirat–tadilat ve bakım gibi pek çok hizmetin çevrim içi olarak alınmasına imkân tanıyan Armut'a yönelik erişim engeli, İfade Özgürlüğü Derneği'nin paylaştığı bilgiye göre 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde uygulanmaya başladı.

EV HİZMETLERİ PLATFORMU ARMUT'A ERİŞİM ENGELİ

Ev temizliği, özel ders, tadilat ve bakım gibi pek çok hizmetin çevrim içinden alınmasını sağlayan Armut'a, mahkeme kararı doğrultusunda erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin duyurduğuna göre engelleme, 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde yürürlüğe girdi. Hizmet arayanlarla hizmet sunanları buluşturan platforma getirilen bu engel, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Günlük ihtiyaçlar için yüzbinlerce kişi tarafından kullanılan siteye uygulanan erişim engeli ani bir şekilde devreye alınırken, kararın nedenine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bu belirsizlik, hem kullanıcılar hem de platformdaki hizmet sağlayıcılar arasında şaşkınlık yarattı.

MAHKEME KARARIYLA KAPATILDI

İFÖD tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Armut'un internet sitesi erişime kapatıldı. Resmî bir gerekçe paylaşılmaması, süreci daha da merak edilir hâle getirdi ve hizmet veren binlerce kişi gelişmeleri endişeyle takip etmeye başladı.

2011'DEN BERİ FAALİYETTE

2011 yılında kurulan Armut, ev hizmetlerinden taşımaya, özel dersten tadilata kadar geniş bir yelpazede kullanıcılarla hizmet sağlayıcıları buluşturan en büyük çevrim içi pazar yerlerinden biriydi. Türkiye genelinde çok sayıda profesyonelin yer aldığı platform, uzun yıllardır geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veriyordu.

ENGELİN SÜRESİ BELİRSİZ

Erişim engelinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Kararın neden alındığı açıklanmadığı için sosyal medyada yoğun tartışmalar yaşanıyor. Kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağını ve sürecin nasıl devam edeceğini yakından izliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
title