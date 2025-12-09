Türkiye'nin popüler hizmet platformu Armut.com'a erişim engeli getirildi! 4 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla BTK aracılığıyla uygulanan bu erişim engeli, milyonlarca kullanıcıyı ve hizmet sağlayıcıyı etkiledi. Peki, Armut'a neden erişim engeli getirildi? Armut kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Detaylar...

ARMUT'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

2025?yılı Aralık ayında, ülkenin en çok tercih edilen çevrim içi hizmet platformlarından Armut.com'a erişim, resmî bir kararla engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan sorgulamalarda; platformun, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı kararıyla erişime kapatıldığı kaydedildi.

Engelleme 8 Aralık 2025 akşamı yürürlüğe girdi; bu saatten itibaren Türkiye'den siteye ve mobil uygulamaya erişim yapılamıyor.

Henüz resmi makamlar ya da Armut.com tarafından, erişim engelinin neden getirildiğine dair kesin bir gerekçe kamuoyuyla paylaşılmadı. Kararın gerekçesi ve detayları hâlâ belirsiz.

ARMUT'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?

Bugün itibarıyla kamuoyuna yansıyan bilgi; erişim engelinin yargı kararıyla alındığı yönünde — ancak neden böyle bir karar verildiği açıklanmış değil.

Mahkeme kararı 4 Aralık 2025 tarihli.

Engel, BTK aracılığıyla uygulandı.

Platform sahibi firma, kararın tebliğ edilmediğini; karar metnine ve gerekçesine hâlâ ulaşamadıklarını duyurdu. Ardından, hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

Dolayısıyla — şu anda — erişim engelinin nedeni net değil. Teknik bir arıza ya da geçici bir kesinti değil; hukuksal bir karar sonucu gerçekleşmiş. Ancak arkasındaki gerekçelerin ne olduğu hâlâ kamuoyuna açıklanmadığı için spekülasyon yapmak doğru değil.

ARMUT KAPATILDI MI, ARMUT NE ZAMAN AÇILACAK?

"Armut.com kapatıldı mı?" sorusu, erişim engeli kararıyla birlikte birçok kullanıcı tarafından soruluyor. Teknik olarak, site tamamen "kapatıldı" sayılmaz mevcut karar, sadece erişimin engellenmesine yönelik. Ancak kullanıcı deneyimi açısından "kapatıldı" algısı yaygın.

Şu anda Türkiye'den siteye ve mobil uygulamaya erişilemiyor.

"Ne zaman açılır?" sorusunun yanıtı belirsiz; kararın gerekçesi henüz açıklanmadı, mahkeme süreci ve muhtemel itirazlar zaman alabilir. Armut.com'un yetkilileri, gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığını söylüyor.

Kısacası, şu an için yeniden erişime açılacağına dair kesin bir tarih yok. Gelişmeler mahkeme sürecine, itirazlara ve kararın kaldırılıp kaldırılmayacağına bağlı.

ARMUT.COM NEDİR?

Armut.com 2011 yılında kurulmuş Türkiye'nin en bilinen "hizmet bulma/arayanlarla hizmet sunanları buluşturma" platformlarından biri idi. Platform üzerinden:

Ev temizliği, tadilat, nakliyat, marangozluk, tamirat, boya-badana gibi ev / iş yeri hizmetleri,

Temizlik, bakım, ulaşım, taşımacılık, dekorasyon, tadilat,

Özel ders, güzellik hizmetleri, organizasyon, fotoğraf-video çekimi gibi farklı kategorilerde birçok hizmet alınabiliyordu.

İşleyiş biçimi genellikle "teklif alma" üzerineydi: Kullanıcı hizmet talebini belirtiyor; hizmet sağlayıcılar teklif gönderiyor; kullanıcı uygun gördüğünü seçip anlaşma sağlıyordu.