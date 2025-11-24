Haberler

Arka Sokaklar Tunç diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarında her cuma akşamı D Media imzasıyla seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yapımları arasında yerini koruyor. Peki, Arka Sokaklar Tunç diziden ayrılıyor mu?

Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar'da Tunç merak edildi. Peki, Arka Sokaklar Tunç diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

Arka Sokaklar Tunç diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR TUNÇ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut – Selin diyaloğu sonrası Tunç'un durumu merak edildi.

İşte o diyalog:

Selin : "Mesut ne oluyor? Kötü mü? Kötü. Kötü. Tunç mu? Ha, Tunç mu?"

Mesut : "Doktor beni çekti konuştu ya. Anlatamadım. Kendim bile zor yani."

Selin :"Nasıl olacak? Ne? Suna Hoca mı dedi? Ne dedi?"

Mesut : "Bir daha asla eskisi gibi olmayacak Selin. Tunç bir daha eskisi gibi yürüyemeyecek."

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

