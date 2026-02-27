Arka Sokaklar'da Güllü öldü mü, Songül Tan karakterine ne oldu?

"Arka Sokaklar" izleyicileri, Güllü'nün akıbetini ve Songül Tan karakterinin son durumunu merak ediyor. Dizideki bu kritik gelişmeler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Arka Sokaklar dizisinde Güllü öldü mü, Songül Tan ne yaptı sorularının yanıtı haberimizde.

ARKA SOKAKLAR'DA GÜLLÜ ÖLDÜ MÜ?

Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün hikâyesi, "Gitme" şarkısının dokunaklı ritmiyle izleyiciye aktarıldı. Tanıtımın daha ilk sahnelerinden itibaren başlayan hüzün, ilerleyen anlarda daha da derinleşerek izleyicinin kalbine dokundu.

NEŞEDEN ACİYA GEÇEN SAHUR ANI

Fragman, Hüsnü (Özgür Ozan), Mesut (Şevket Çoruh) ve Ali'nin (Alp Korkmaz) sahur sofrasındaki samimi anlarıyla başladı. Tost ve sohbetle geçen neşeli sahneler, kısa sürede dramatik bir atmosferle yer değiştirdi. Ali'nin fonda çalan şarkıyı fark edip, "Abi, açsana sesini" demesi, o anın kırılma noktasını oluşturdu.

TELİZ ANONSU DİZİYE GERÇEKLİK KATTI

Neşeli sahnelerin ortasında duyulan telsiz anonsu, fragmanın en çarpıcı anı olarak öne çıktı. "Merkezden bütün ekiplerin dikkatine… Ünlü sanatçı Songül Tan'ın evinin terasından düştüğü ihbarı gelmiştir..." sözleri, ekrandaki enerjiyi bir anda sessizliğe dönüştürdü. Bu an, Güllü'nün ölümünün dizide nasıl işleneceğine dair ilk ipuçlarını verdi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Fragman yayınlandığı anda sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, özellikle sahne geçişleri ve şarkı seçiminden etkilenerek paylaşımlarda bulundu. Güllü'nün trajik hikâyesi, kısa sürede gündem konularından biri haline geldi.

YENİ BÖLÜM BEKLENTİYİ ARTIRDI

D Media yapımı "Arka Sokaklar", dramatik hikâyeleri ve sürükleyici tanıtımlarıyla yıllardır izleyiciyle buluşuyor. Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle şekillenecek yeni bölüm, dizinin unutulmaz sahneleri arasına girmeye aday. Yeni bölüm, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.