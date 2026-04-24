Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 746. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

CANDAN MÜDÜR’DEN SELİN’E DUYGUSAL VEDA İSTEĞİ

Mahsur kaldığı yerde kan kaybı ve ağır yaralarla boğuşan Candan Müdür, umudun kesildiği o kritik anlarda yanında olan Selin’den son bir istekte bulunur. Bu istek, hem Selin’i hem de ekran başındakileri gözyaşlarına boğar. Selin, amirini hayatta tutabilmek için elinden geleni yapsa da Candan Müdür’ün sözleri bir veda niteliği taşımaktadır. İkilinin bu duygusal diyaloğu, sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan sahneler arasına girdi.

AMELİYATHANE KAPISINDA KRİTİK BEKLEYİŞ: EKİP YIKILDI

Olay yerinden hızlıca tahliye edilen Candan Müdür, vakit kaybetmeden apar topar ameliyata alınır. Hastane koridorları, Rıza Baba ve tüm ekibin endişeli bekleyişine sahne olur. Yaşadığı şokun etkisinden çıkamayan Selin ise Candan Müdür’ün son sözlerini zihninden atamaz. Ekip üyeleri, birbirlerine destek olmaya çalışsa da ameliyathaneden gelecek haberin ciddiyeti herkesi büyük bir üzüntü içine sürüklemiştir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Candan Müdür’ün hayatı pamuk ipliğine bağlıyken, ekip bir yandan da bu duruma sebep olan suçluların peşine düşer. Adrenalin ve duygunun bir arada yaşanacağı yeni bölümde;

• Candan Müdür ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

• Selin, amirinin son isteğini yerine getirecek mi?

• Rıza Baba ve ekibi, bu büyük sarsıntıyı nasıl atlatacak?

746. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ekibin sorgusuna atanan müfettiş kök söktürecek gibidir. Ali her yerde cinayet şüphesiyle aranmaktadır. O ise suçsuzluğunu ispat etmek için Yağız cinayetindeki kilit isim Yusuf’un peşindedir. Rıza ve Fevzi arasındaki restleşme sürmektedir. Fevzi tarafından alınan Kerem bebek ailesine kavuşabilecek midir?