Arka Sokaklar 736. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 736. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Rıza Baba'nın öldüğünden endişe eden Ayla, bunu öğrenmek için soluğu Candan Müdür ve Selin'in yanında alır. Üstüne bir de kocasını bıçaklayanın Ali olduğunu öğrenince üzüntüden oracıkta fenalaşır...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Adem'in villasında gizli görevde olan Şule'yi tehlikeli anlar beklemektedir. Adem içerdeki köstebeği fark etmiştir.

Pınar oğlu Efe'ye kavuştuğu için çok mutludur. Ama ona yapılan ağır bir suçlamayla sarsılacaktır.

Ali, Cevher'in elindedir ve bütün ekip onu bulmaya çalışmaktadır. Diğer yandan Cevher Adem'in ona verdiği uluslararası görevi yerine getirmektedir.

Merve ise telefonuna aniden gelen mesajlar ile şoka uğrar. Bu mesajlar Merve'yi çıkmaz bir yola sürükleyecektir.

ARKA SOKAKLAR 736. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 736. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.