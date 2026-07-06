Arjantin elendi mi, Arjantin Dünya Kupası’ndan elendi mi?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, son eleme turu maçlarının ardından Arjantin'in akıbeti gündem oldu. "Arjantin Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusunun yanıtını araştıran futbolseverler, Arjantin Milli Takımı'nın turnuvadaki son durumunu ve bir üst tura yükselip yükselmediğini merak ediyor.

ARJANTİN ELENDİ Mİ, DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin'in turnuvadaki durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Arjantin elendi mi, Dünya Kupası'ndan elendi mi?" soruları, Son 32 Turu maçlarının ardından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki son durumu.

Hayır, Arjantin Dünya Kupası'ndan elenmedi. Son 32 Turu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede rakibini uzatmalarda 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Zorlu mücadelede Arjantin, iki kez öne geçmesine rağmen rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Ancak uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete ulaşmayı başardı.

ARJANTİN - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Karşılaşmada Arjantin'in ilk golü 29. dakikada Lionel Messi'den geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan son şampiyon, ikinci yarıda Duarte'nin golüne engel olamadı ve mücadele 1-1'e geldi.

Uzatmalarda Lautaro Martinez'in golüyle yeniden öne geçen Arjantin'e, Yeşil Burun Adaları Sidny Lopes Cabral'ın şık golüyle cevap verdi. Maçın 111. dakikasında Cristian Romero'nun kafa vuruşuyla gelen gol ise Arjantin'e turu getirdi.

LIONEL MESSI YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Takımının hücumdaki en etkili ismi olan Lionel Messi, attığı golün yanı sıra kullandığı duran toplarla da Arjantin'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Deneyimli yıldız, uzatma bölümünde gelen gollerde de etkili performans sergileyerek takımını bir üst tura taşıyan isimlerden biri oldu.

ARJANTİN'İN SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ KİM?

Yeşil Burun Adaları engelini geçen Arjantin, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Mısır ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük ilgiyle beklediği mücadelede Arjantin, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

ARJANTİN KUPA YOLUNA DEVAM EDİYOR

2022 Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Arjantin, zorlu geçen Son 32 Turu maçını kazanarak yoluna devam etti. Teknik heyet ve taraftarlar, Mısır karşılaşmasını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.