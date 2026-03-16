Arife günü resmi tatil mi? Arife günü tam gün mü, yarım gün mü tatil?

2026 yılı Ramazan Bayramı arefe günü, 19 Mart Perşembe tarihine denk geliyor ve bu gün yarım gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Kamu kurumları ve bankalar öğlene kadar hizmet verirken, öğleden sonra tatil başlıyor. Peki, Arife günü resmi tatil mi? Arife günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Detaylar...

ARİFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2026 Ramazan Bayramı arefe günü, 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil uygulamaları açısından arefe günü, yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda, kamu kurumları, bankalar, noterler ve kargo şirketleri gibi birçok kuruluş saat 13:00 itibarıyla hizmet vermeyi durdurur. Vatandaşlar, arefe günü öğleden sonra işlemlerini planlarken bu süreyi göz önünde bulundurmalıdır.

ARİFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ TATİL?

Arefe Günü tam gün değil, yarım gün tatil uygulamasıyla yürütülmektedir. Bu durum farklı sektörler için şu şekilde geçerlidir:

Kamu Kurumları

Kamu kurumları, arefe günü sabah saatlerinden öğlene kadar faaliyet göstermeye devam eder. Öğleden sonra, yani saat 13:00 itibarıyla resmi tatil başlar ve kamu çalışanları bayram öncesi izne çıkar.

Bankalar ve Borsalar

Bankalar ve borsalar da aynı şekilde saat 12:00–13:00 civarında öğlene kadar hizmet verir. Öğleden sonra herhangi bir işlem yapılmaz. Bu nedenle, finansal işlemlerini arefe günü yapacak vatandaşların öğleden önce işlem yapması önemlidir.

Özel Sektör

Özel sektörde çalışma saatleri iş sözleşmelerine bağlı olarak değişir. Ancak yasal olarak öğleden sonra yapılan çalışmalar fazla mesai kapsamında değerlendirilir. Bu durum, çalışanların ek ödeme veya izin haklarını etkiler.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı Ramazan Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonrası dahil edildiğinde toplam 3,5 günlük resmi tatil süreci oluşturmaktadır. Bu süreç, çalışanlar ve öğrenciler için tatilin planlanmasında önemlidir.

BAYRAM TARİHLERİ VE GÜNLERİ

20 Mart 2026 Cuma – Bayramın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar – Bayramın 3. günü

Arefe günü öğleden sonrası ile birleştiğinde, bu tarihler toplamda 3,5 gün resmi tatil anlamına gelmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

