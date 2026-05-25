İslam dininde zaman, yalnızca günlerin akıp gittiği bir takvim düzeni değil, aynı zamanda ibadetlerle anlam kazanan özel bir manevi çerçevedir. Yıl içinde bazı günler vardır ki, bu günler hem Kur’an ve Sünnet’teki işaretlerle hem de İslam âlimlerinin açıklamalarıyla diğer zaman dilimlerinden ayrılır. Peki, Arefe Günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

İslam takviminde Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe Günü, hem manevi yoğunluğu hem de ibadet bilinci açısından son derece kıymetli bir zaman dilimidir. Bu özel gün, hac ibadetinin en önemli aşamalarından biri olan Arafat vakfesi ile de doğrudan ilişkilidir. Müslümanlar açısından Arefe Günü, hem tövbe hem dua hem de oruç ibadetiyle değerlendirilebilen müstesna bir gündür.

İslam kaynaklarında Arefe günü oruç tutmanın fazileti açık şekilde ifade edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Arefe günü tutulan orucun geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın küçük günahlarına kefaret olmasını Allah’tan ümit ettiğini bildirmiştir. (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) Bu rivayet, Arefe orucunun ne kadar büyük bir manevi karşılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Ancak bu konuda önemli bir istisna da bulunmaktadır. Hac ibadetini yerine getiren kişiler için Arefe günü oruç tutmak tavsiye edilmemiştir. Bunun sebebi, hacıların Arafat’ta yapacakları ibadetlerde zorluk yaşamamaları, fiziksel olarak güçsüz düşmemeleri ve ibadetin huşu içinde yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle İslam âlimleri, hacda olmayan kişiler için orucun faziletli olduğunu belirtirken, hacda olanlar için oruç tutulmamasının daha uygun olduğunu ifade etmişlerdir.

Genel olarak değerlendirildiğinde Arefe günü oruç tutmak, hacda olmayan Müslümanlar için son derece faziletli bir ibadet olarak kabul edilir. Ancak bu ibadet, kişinin sağlık durumu ve gücü çerçevesinde değerlendirilmelidir.

KURBAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Kurban Bayramı, İslam dünyasında paylaşma, ibadet ve sevinç günleri olarak kabul edilen mübarek bir zaman dilimidir. Bu günlerde oruç tutulması ise İslam fıkhı açısından uygun görülmemiştir. Hatta bu konuda oldukça net bir hüküm bulunmaktadır: Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur, yani dinen kesin şekilde hoş karşılanmayan bir davranıştır.

Fıkıh kaynaklarında Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı’nın dört günü boyunca oruç tutulmasının yasaklandığı ifade edilir. (Mevsılî, el-İhtiyâr; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr) Bu yasak, bayramların ruhuna ve anlamına dayanmaktadır.

Bayram günleri, Müslümanlar için Allah’ın bir lütfu olarak yemek, içmek, ziyaretleşmek ve sevinç paylaşmak için belirlenmiş özel günlerdir. Özellikle Kurban Bayramı, Allah’a yakınlaşmanın sembolü olan kurban ibadetiyle birlikte toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı zamanlardan biridir. Bu nedenle bu günlerde oruç tutmak, bayramın temel anlamıyla örtüşmez.

Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin (Kurban Bayramı’nı takip eden günler) yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu bildirmiştir. Bu rivayet, bayram günlerinde oruç tutulmamasının sadece bir yasak değil, aynı zamanda bir hikmete dayandığını da ortaya koyar.

Kısacası Kurban Bayramı günlerinde oruç tutmak İslam’da uygun görülmemiştir. Bu günler, oruç değil; şükür, sevinç ve paylaşım günleridir.