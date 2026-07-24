Arda Ünyay kimdir, Arda Ünyay kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler, Arda Ünyay'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. "Arda Ünyay kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, genç futbolcunun altyapıdan profesyonelliğe uzanan kariyeri, forma giydiği kulüpler ve sahadaki özellikleri ilgi görüyor.

ARDA ÜNYAY KİMDİR?

Arda Ünyay, 2007 doğumlu Türk profesyonel futbolcudur. Futbol eğitimini altyapıda aldıktan sonra gösterdiği başarılı performansla profesyonel seviyeye yükseldi. Genç yaşına rağmen fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekmektedir.

ARDA ÜNYAY KAÇ YAŞINDA?

2007 yılında dünyaya gelen Arda Ünyay, 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel liglerde forma giyerek önemli tecrübeler edinmeye devam etmektedir.

ARDA ÜNYAY'IN MEVKİSİ NE?

Arda Ünyay'ın asıl mevkisi stoperdir. Savunmanın merkezinde görev yapan genç futbolcu, gerektiğinde farklı savunma pozisyonlarında da oynayabilmektedir. Güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki başarısı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkmaktadır.

ARDA ÜNYAY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Arda Ünyay, futbola MKE Ankaragücü altyapısında başladı. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından A Takım kadrosuna yükselerek profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Daha sonra kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye başlayan genç savunmacı, sarı-kırmızılı kulüpte gelişimini devam ettirirken geleceğin önemli stoper adayları arasında gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Arda Ünyay, Türkiye'nin çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarında da forma giydi. Genç milli takım organizasyonlarında elde ettiği deneyimle uluslararası seviyede de kendisini geliştirmeyi sürdürüyor.

GELECEĞİN VAAT EDEN SAVUNMACILARINDAN BİRİ

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen profesyonel düzeyde önemli adımlar atan Arda Ünyay, gelişime açık yapısı ve potansiyeliyle Türk futbolunun gelecek vadeden stoperleri arasında değerlendiriliyor. Kulüp ve milli takım performansını istikrarlı şekilde sürdürmesi halinde önümüzdeki yıllarda daha önemli başarılara imza atması bekleniyor.