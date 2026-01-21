Arda Turan Atletico Madrid'de oynadı mı, ne zaman hangi yıllarda oynadı? İşte Arda Turan'ın Atletico Madrid kariyerine dair merak edilen tüm detaylar, kazandığı kupalar ve o döneme damga vuran istatistikler:

ARDA TURAN ATLETICO MADRID'E NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı ekipte kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan, 2011 yılının Ağustos ayında Atletico Madrid'e transfer oldu. Madrid ekibi, milli futbolcu için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu rakam o dönem için bir Türk futbolcuya ödenen en yüksek meblağlardan biri olarak kayıtlara geçti. 12 Ağustos 2011 tarihinde kendisini 4 yıllığına "Los Colchoneros" (Yatakhane İşçileri) lakaplı takıma bağlayan imzayı atan Arda, İspanya yolculuğuna 11 numaralı formayla başladı.

ARDA TURAN ATLETICO MADRID'DE HANGİ YILLARDA OYNADI?

Arda Turan, Atletico Madrid formasını 2011-2015 yılları arasında kesintisiz olarak 4 sezon boyunca terletti. Bu 4 yıllık süre zarfında teknik direktör Diego Simeone'nin vazgeçilmez prenslerinden biri haline geldi.

2011-2012 Sezonu: Takıma adaptasyon süreci olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

2012-2013 Sezonu: İspanya Kral Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferlerini yaşadı.

2013-2014 Sezonu: Kariyerinin zirvesine çıktığı, La Liga şampiyonluğu yaşadığı ve Şampiyonlar Ligi finali oynadığı efsane sezon.

2014-2015 Sezonu : Madrid ekibindeki son sezonunda yine takımın kilit ismiydi ve sezon sonunda Barcelona'ya transfer oldu.

ATLETICO MADRID FORMASIYLA KAZANILAN KUPALAR VE BAŞARILAR

Arda Turan, Atletico Madrid'de sadece oynamakla kalmadı, kulübün modern tarihindeki en başarılı döneminin mimarlarından biri oldu. 4 yıllık Madrid serüvenine tam 5 büyük kupa sığdırdı:

UEFA Avrupa Ligi (2011-12 ): Finalde Athletic Bilbao'yu deviren kadronun ana parçasıydı.

UEFA Süper Kupası (2012): Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'yi 4-1 yendikleri maçta sahadaydı.

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey - 2012-13): Real Madrid'i kendi evinde mağlup ederek kupaya uzandılar.

İspanya La Liga Şampiyonluğu (2013-14): Real Madrid ve Barcelona hegemonyasını yıkarak kazanılan bu şampiyonluk, Arda'nın kariyerindeki en büyük başarılardan biridir.

İspanya Süper Kupası (2014 ): Sezon başında Real Madrid'e karşı kazanılan kupa.

Ayrıca Arda Turan, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayarak bu seviyeye ulaşan nadir Türk futbolculardan biri olmuştur.

ARDA TURAN'IN ATLETICO MADRID İSTATİSTİKLERİ

İspanyol ekibiyle toplamda 178 resmi maça çıkan Arda Turan, bu müsabakalarda 22 gol ve 32 asistlik bir performans sergiledi. Ancak Arda'nın sahadaki etkisi sadece istatistiklerle sınırlı değildi; oyun zekası, top saklama becerisi ve Diego Simeone'nin savunma disiplinine olan uyumu onu Avrupa'nın en iyi kanat-orta saha oyuncularından biri yaptı.

MADRID'DEN BARCELONA'YA TARİHİ TRANSFER

2015 yılının Temmuz ayında Arda Turan, Atletico Madrid'den dünya devi Barcelona'ya transfer olarak Türk futbol tarihinin en büyük transfer hamlesini gerçekleştirdi. Barcelona bu transfer için Atletico Madrid'e bonuslarla birlikte yaklaşık 41 milyon Euro ödedi. Bu transfer, Arda'nın Madrid'deki 4 yıl boyunca ne kadar büyük bir saygınlık kazandığının en net göstergesiydi.

SONUÇ: BİR DEVRİN MADRID'DEKİ TÜRK YILDIZI

Arda Turan'ın Atletico Madrid yılları, bugün hala hem İspanyol taraftarlar hem de Türk futbolseverler tarafından saygıyla anılıyor. Vicente Calderon Stadı'nda adına besteler yapılan, "Bayrampaşa Dehası" olarak nitelendirilen Arda, Simeone döneminin başlangıcındaki o dirençli ve savaşçı takımın en teknik ve yaratıcı parçasıydı. Bugün Galatasaray'ın başarısı için ter döken Davinson Sanchez ile yaşanan polemiklerin ötesinde, Arda Turan'ın Atletico Madrid geçmişi, Avrupa futbolunda kalıcı bir miras olarak yerini koruyor.