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Arda Okan Kurtulan Galatasaray'a mı transfer oluyor, ne açıklama yapıldı? Son dakika!

Arda Okan Kurtulan Galatasaray'a mı transfer oluyor, ne açıklama yapıldı? Son dakika!
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Galatasaray'da transfer döneminin son günlerine girilirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan için harekete geçtiği belirtilirken, genç futbolcunun transferine ilişkin yeni gelişmeler merak konusu oldu. Arda Okan Kurtulan Galatasaray'a mı transfer oluyor, ne açıklama yapıldı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Göztepe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan için şartları sorduğu öğrenildi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Arda Okan Kurtulan Galatasaray'a mı geliyor, Göztepe ne talep ediyor? soruları gündeme geldi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARDA OKAN KURTULAN GALATASARAY'A MI TRANSFER OLUYOR?

Galatasaray, transfer döneminin son günlerine girilirken Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç sağ bekin şartlarını öğrenmek amacıyla Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi. Ancak transferin henüz tamamlandığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Galatasaray'ın yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Arda Okan Kurtulan ile ilgilendiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı ekibin daha önce de genç futbolcuyla ilgilendiği ve transfer döneminin son günlerinde oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi. Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

ARDA OKAN KURTULAN KİMDİR?

Arda Okan Kurtulan, 23 yaşında ve sağ bek pozisyonunda görev yapan futbolcudur. Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Kurtulan, daha sonra Göztepe forması giymeye başladı. Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 32 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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