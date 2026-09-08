EFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile karşılaşacak Real Madrid’de Arda Güler’in mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı. Milli futbolcunun karşılaşmada neden yer almayacağı futbolseverler tarafından merak edilirken, teknik direktör Jose Mourinho eksik oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Arda Güler neden yok? Arda Güler Inter maçında neden yok, sakatlandı mı, cezalı mı? Detaylar...

ARDA GÜLER INTER MAÇINDA NEDEN YOK?

Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Inter’i konuk edeceği karşılaşma öncesinde Arda Güler’in kadroda yer alamayacağı belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcunun cezası nedeniyle Inter maçında oynayamayacağını açıkladı.

Mourinho, Arda Güler’in yanı sıra Camavinga ve Bernardo’nun da karşılaşmada forma giyemeyeceğini ifade etti. Portekizli teknik adam, orta saha için beş farklı seçeneğinin bulunduğunu ve bu oyuncuların tamamını değerlendirebileceğini söyledi.

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI, CEZALI MI?

Arda Güler’in Inter karşılaşmasında forma giyememesinin nedeni sakatlık değil, cezası. Milli futbolcu, geçen sezon Real Madrid’in Bayern Münih’e karşı oynadığı çeyrek final rövanş maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza aldı.

Real Madrid’in deplasmanda 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören Arda Güler, söz konusu cezası nedeniyle Inter maçında takımını yalnız bırakacak.

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 4 resmi karşılaşmada görev yaptı. Arda Güler, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Böylece genç futbolcu, Inter karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle değil, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.