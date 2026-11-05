Arda Güler neden oynamadı, neden kadro dışı kaldı?

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından milli futbolcunun neden forma giymediğini açıkladı. Portekizli teknik adam, Arda Güler'in sakat olmadığını, yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirildiğini söyledi. İşte Arda Güler'in AEK maçında oynamamasının nedeni ve Mourinho'nun açıklamaları.

ARDA GÜLER NEDEN OYNAMADI?

Arda Güler, AEK maçında dinlendirme kararı nedeniyle forma giymedi. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını belirtti. Mourinho, son dönemde çok fazla maçta forma giyen Arda Güler'in fiziksel durumunu riske atmak istemediklerini ve bu nedenle genç oyuncuyu dinlendirdiklerini açıkladı.

ARDA GÜLER NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Arda Güler'in AEK maçının kamp kadrosunda yer almamasının nedeni sakatlık ya da disiplin cezası değil. Mourinho'nun açıklamasına göre milli futbolcu, yoğun fikstür nedeniyle teknik heyetin aldığı dinlendirme kararıyla kadroya alınmadı.

"ARDA SAKAT DEĞİL, DİNLENDİRMEYE KARAR VERDİK"

Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Arda sakat değil. Sadece ona biraz dinlenme vermeye karar verdik. Son zamanlarda çok fazla futbol oynadı ve fiziksel durumunu riske atmak istemiyorum. O bu takım için önemli bir oyuncu ve yüzde 100'lük performansına ihtiyacımız var. Arda inanılmaz bir kaliteye sahip, ama genç oyuncuları korumak da işimin bir parçası."

"ARDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK"

Genç futbolcunun kadroya alınmamasıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Mourinho, kararının arkasında olduğunu vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, Arda Güler'in ilerleyen karşılaşmalarda önemli görevler üstleneceğini belirterek şunları söyledi:

"Bazı insanlar kararımı sorgulayabilir, ama ne yaptığımı biliyorum. Önümüzde daha büyük maçlar var ve Arda önemli bir rol oynayacak. Onunla sabırlı olmalıyız."

ARDA GÜLER BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

21 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 3 gol atıp 6 asist yaptı. Toplam 9 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, İspanyol ekibinin hücum hattındaki önemli isimleri arasında yer alıyor.

AEK REAL MADRİD MAÇINDA NE OLDU?

Atina'da oynanan karşılaşmada AEK, 12. dakikada Aboubakary Koita'nın golüyle öne geçti. Real Madrid, 32. dakikada Jude Bellingham ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda 75. dakikada Stavros Pilios, Koita'nın asistiyle AEK'i yeniden öne geçirdi. Kylian Mbappe 78. dakikada skoru eşitledi. Federico Valverde ise 90+2. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Real Madrid'e 3-2'lik galibiyeti getirdi. Karşılaşmanın ardından AEK'in golcüsü Koita, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

Mourinho'nun açıklamaları, Arda Güler'in Real Madrid'in önümüzdeki maçlarında yeniden kadroda yer alacağına işaret ediyor. Sakatlığı bulunmayan milli futbolcunun, İspanyol ekibinin bir sonraki karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.