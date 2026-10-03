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Arda Güler İtalya maçında neden yok? Arda Güler İtalya maçında neden oynamayacak, cezalı mı, sakat mı?

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Arda Güler İtalya maçında neden yok? Arda Güler İtalya maçında neden oynamayacak, cezalı mı, sakat mı?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelirken mücadelede yaşanan gelişmelerin ardından gözler 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak İtalya maçına çevrildi. Milli takımda karşılaşma öncesi kadroyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Peki, Arda Güler İtalya maçında neden yok? Arda Güler İtalya maçında neden oynamayacak, cezalı mı, sakat mı? İşte detaylar.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynadığı karşılaşmanın ardından Arda Güler, İtalya maçının kadrosunda yer alamayacak. Belçika'ya karşı oynanan ve Türkiye'nin 3-0 mağlup olduğu mücadelede milli futbolcu, karşılaşmanın uzatma bölümünde sarı kart gördü. Peki,  Arda Güler İtalya maçında neden yok? Arda Güler İtalya maçında neden oynamayacak, cezalı mı, sakat mı? Detaylar haberimizde.

ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA NEDEN YOK?

Türkiye Futbol Federasyonu da Arda Güler'in gördüğü sarı kartın ardından 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düştüğünü açıkladı. 

ARDA GÜLER İTALYA MAÇINDA CEZALI MI, SAKAT MI?

Arda Güler, İtalya maçında sakatlığı nedeniyle değil, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Belçika-Türkiye karşılaşmasının 90+3. dakikasında sarı kart gören Arda Güler, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. TFF'nin açıklamasında da Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın gördükleri sarı kartların ardından İtalya karşılaşmasında cezalı olacakları belirtildi. 

Dolayısıyla Arda Güler'in İtalya karşılaşmasında forma giyememesinin nedeni sakatlık değil, kart cezası.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMA, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü karşılaşması, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.45'te İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. 

Belçika karşısında 3-0'lık yenilgi yaşayan Türkiye'de Arda Güler'in yokluğu, doğrudan gördüğü sarı kartın sonucu olarak ortaya çıktı. UEFA'nın maç raporunda da milli futbolcunun karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı kart gördüğü kaydedildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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