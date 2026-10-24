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Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11'de başlayacak mı?

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Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11'de başlayacak mı?
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LaLiga'da sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan El Clasico için geri sayım sürerken, gözler Arda Güler'e çevrildi. Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev mücadele öncesi milli futbolcunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ve ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11'de başlayacak mı? Detaylar haberimizde.

İspanya LaLiga'da futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico için geri sayım sona eriyor. Barcelona ile Real Madrid, 25 Ekim 2026 Pazar günü Spotify Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede gözler Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Peki,  Arda Güler Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11'de başlayacak mı? Detaylar...

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in Barcelona karşısında görev alması bekleniyor. Real Madrid'in resmi olarak açıkladığı maç kadrosunda milli futbolcu da yer aldı. Bu nedenle Arda Güler'in El Clasico'da forma giyme ihtimali bulunuyor. 

Ancak milli futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı konusunda kesin bilgi, resmi kadroların açıklanmasıyla netleşecek.

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Jose Mourinho'nun Barcelona karşısında değerlendirdiği üç farklı kadro planının tamamında Arda Güler ilk 11'de bulunuyor. Milli futbolcunun orta sahada veya sağ kanatta görev yapabileceği belirtilirken, bu tercihin Federico Valverde'nin sahadaki pozisyonuna göre şekillenmesi bekleniyor. 

Dolayısıyla mevcut haber akışına göre Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor, ancak kesin kadro maç öncesinde belli olacak.

ARDA GÜLER'İN EL CLASICO PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla daha önce El Clasico deneyimi yaşadı. Milli futbolcunun Barcelona karşısındaki performansı, Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği başlıklardan biri oldu.

Bu sezon ise Arda Güler, Jose Mourinho'nun planlarında daha fazla öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Barcelona karşılaşması, genç futbolcunun Real Madrid'deki konumunu göstermesi açısından da önemli bir mücadele olacak. 

REAL MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. LaLiga'nın 10. haftasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadele Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da oynanacak. 

Karşılaşmanın İspanya'daki başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı. 

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico'nun yayın bilgileri de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmanın yayıncı bilgileri için resmi yayın platformlarının güncel programının takip edilmesi gerekiyor. 

Not: İlk 11 bilgisi resmi kadrolar açıklandığında kesinleşecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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