Arda Beşkardeş kimdir, Arda Beşkardeş nereli, mesleği ne?

Arda Beşkardeş kimdir, Arda Beşkardeş nereli, mesleği ne?
Güncelleme:
Epstein soruşturması çerçevesinde kamuoyuna açıklanan belgelerde yer alan iMessage yazışmalarında ismi geçen Türk avukat Arda Beşkardeş'in, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle göçmenlik ve vize süreçleri üzerine çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Beşkardeş'in ayrıca ABD hükümetince finanse edilen Amerika'nın Sesi (VOA) yayınlarında "uzman" olarak yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yayımlanan resmi belgelerdeki iMessage kayıtlarında adı geçen Arda Beşkardeş'in, ABD'de göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında faaliyet gösteren bir Türk avukat olduğu öğrenildi. Beşkardeş'in bunun yanı sıra, ABD devlet destekli medya kuruluşu VOA'da çeşitli programlara uzman sıfatıyla katıldığı da dikkat çekti.

ARDA BEŞKARDEŞ KİMDİR?

Arda Beşkardeş, aslen Ankaralı bir avukat olarak hukuk kariyerine Türkiye'de başladı. Ankara'da dünyaya gelen Beşkardeş, lise eğitimini tamamladıktan sonra akademik ve mesleki hedefleri doğrultusunda yurt dışına açıldı. Türkiye'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gören Beşkardeş, üniversite yıllarında farklı sektörlerde çalışarak çok yönlü bir deneyim kazandı.

Akademik eğitimini tamamladıktan sonra kariyer planını uluslararası alana taşıyan Arda Beşkardeş, ABD'ye yerleşerek meslek hayatına bu ülkede devam etti.

Arda Beşkardeş, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle göçmenlik hukuku, vize başvuruları ve yabancı uyruklular için şirket kuruluş süreçleri alanlarında uzmanlaşmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Osman DEMİR
