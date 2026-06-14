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Aral Şimşir kimdir, Aral Şimşir kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Aral Şimşir hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?

Aral Şimşir kimdir, Aral Şimşir kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Aral Şimşir hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?
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Danimarka liginde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselen Aral Şimşir, futbolseverlerin en çok araştırdığı isimlerin başında geliyor. Peki, Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 19 Haziran 2002 tarihinde Danimarka'nın Køge kentinde doğan yetenekli forvet oyuncusu, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

Hem Danimarka hem de Türkiye’de adından söz ettiren genç yetenek Aral Şimşir, sadece sahadaki hızıyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Arama motorlarında sıkça sorulan "Aral Şimşir evli mi, çocuğu var mı?" soruları, genç yıldızın kariyerine odaklandığı ve henüz bekar olduğu bilgisiyle yanıt buluyor. Aslen Sivaslı olan ve milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Aral Şimşir’in tuttuğu takım ve aile yaşantısına dair bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte Türk futbolunun gelecekteki en büyük umutlarından biri olan Aral Şimşir hakkında her şey!

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Doğuhan Aral Şimşir olan genç yıldız, 19 Haziran 2002 tarihinde Danimarka’nın Køge kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol eğitimini Danimarka'nın disiplinli altyapılarında alan Aral, özellikle hücum hattındaki çok yönlülüğü ile dikkat çekmektedir. 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilen oyuncu, modern futbolun aradığı dinamik profiliyle Türk futbolunun gelecekteki en büyük umutlarından biri olarak gösterilmektedir.

ARAL ŞİMŞİR ASLEN NERELİ?

Danimarka doğumlu olmasına rağmen gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Aral Şimşir, aslen Sivaslıdır. Milli futbolcu, memleketi Sivas ile olan bağını her fırsatta vurgulamaktadır. Sahaya çıktığı 58 numaralı forma, Sivas’ın plaka kodunu temsil etmekte ve genç oyuncunun köklerine olan aidiyetini simgelemektedir.

ARAL ŞİMŞİR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Aral Şimşir’in özel hayatı da taraftarlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Genç futbolcu şu an için bekardır ve çocuğu yoktur. Kariyerinin yükseliş döneminde olan ve Avrupa'nın büyük liglerine transfer olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aral, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmekte ve tamamen futboluna odaklanmaktadır.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Genç yetenek, Danimarka Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden FC Midtjylland forması giymektedir. 2025-2026 sezonunda sergilediği performansla takımının hücum hattındaki en etkili silahlarından biri haline gelen Aral, Avrupa kupalarındaki istatistikleriyle de dev kulüplerin transfer listesine girmeyi başarmıştır. 2026 yılının başında Türkiye'den özellikle Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi kulüplerle adı anılmış olsa da kariyerine Danimarka ekibinde devam etmektedir.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Aral Şimşir, bir profesyonel olarak şu an sadece kulübünün başarısı için ter döktüğünü beliriyor.

ARAL ŞİMŞİR KÜNYE (2026 GÜNCEL)

Doğum Tarihi: 19 Haziran 2002

Yaş: 23

Aslen Nereli: Sivas

Mevkii: Sol Kanat / Forvet

Güncel Takımı: FC Midtjylland

Forma Numarası: 58

Medeni Durumu: Bekar

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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