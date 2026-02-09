Aracını başkasına kullandırana ceza var mı, aracını başkasına kullandırma cezası ne kadar?

Trafik güvenliği açısından önemli uyarı: Aracını başkasına kullandırmak sadece riskli değil, aynı zamanda cezai yaptırımlara da tabi. Araç sahipleri, başkalarının kullanımına izin verdiklerinde karşılaşabilecekleri para cezalarını ve yasal sorumlulukları bilmek zorunda. Aracını başkasına kullandıranlara verilen ceza miktarı haberimizde…

TRAFİKTE KAYIT DIŞI ÇALIŞAN ŞOFÖRLERE DİKKAT

Milyonlarca araç her gün trafikte yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan kontrollerde, sadece trafik cezaları değil, aynı zamanda kayıt dışı çalışanlar nedeniyle yüksek miktarda idari para cezaları da gündeme geliyor. Tüzel kişiliğe kayıtlı araçları SGK kaydı olmayan kişiler kullanırsa, araç sahipleri ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

ARACINI BAŞKASINA KULLANDIRANA DEV CEZA

2021'den bu yana SGK ve İl Emniyet Müdürlükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında ticari araç sahiplerini denetliyor. Araç bir tüzel kişiye aitse ve şoför SGK'lı değilse, durum SGK'ya bildiriliyor. Şirketler, kayıt dışı işçi çalıştırdıkları için ciddi cezalar ödemek zorunda kalıyor.

CEZA TUTANAKLARI SGK'YA GÖNDERİLİYOR

Trafik denetimleri sırasında düzenlenen ceza tutanakları, sürücüye tebliğ edildikten sonra SGK'ya iletiliyor. Tutanağın içinde aracın plakası, sürücünün kimlik bilgileri, cezanın uygulandığı tarih ve yer gibi detaylar yer alıyor. SGK, tutanakları inceleyerek kayıt dışı çalışan şoförleri tespit ediyor ve gerekli iş girişlerini yapıyor; şirket ise cezai yaptırımlardan kaçamıyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE UYGULANAN CEZA MİKTARLARI

Ticari araçlarda kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilirse, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde cezalar uygulanıyor:

• İşe giriş bildirgesi yasal sürede verilmezse 2 asgari ücret (66.060 TL),

• Aynı durum bir yıl içinde tekrar ederse her sigortasız işçi için 5 kat asgari ücret (198.180 TL),

• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmemiş her ay için 2 asgari ücret (66.060 TL),

• İşçinin ücret bordrosunda adı yer almazsa her ay yarım asgari ücret (16.515 TL),

• Belgeler incelendiğinde sigortasız çalıştığı tespit edilen her ay için yarım asgari ücret (16.515 TL).

KİMLER BU CEZALARDAN MUAF?

Araç kiraya verildiğinde ve şoförün sigortası kiracı tarafından yapılmışsa, araç sahibi ceza almaz. Bunun için sözleşmenin yazılı ve taraflarca imzalanmış olması yeterli.

KAZA DURUMUNDA SORUMLULUK ARAÇ SAHİBİNDE

Ticari aracı kullanan şoför kaza yaparsa, hem maddi hem hukuki sorumluluk tamamen araç sahibine aittir. Şoförün yaralanması veya ölmesi durumunda dahi tüm yükümlülük araç sahibine düşmektedir.