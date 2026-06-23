Araç muayene sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan kartlı ödeme komisyonlarıyla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin ardından şekillenen düzenleme kapsamında, milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren önemli bir karar kamuoyuna duyuruldu. Peki, araç muayenesi kartlı ödemede ek ücret kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde.

ARAÇ MUAYENESİ KARTLI ÖDEMEDE EK ÜCRET KALDIRILDI MI?

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini devralmaya hazırlanan TURKA tarafından yapılan açıklama, özellikle kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapan vatandaşlar açısından dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.

Yeni sistemle birlikte, araç muayene ücretlerinin kartla ödenmesi sırasında alınan ek komisyon bedelinin kaldırılması kararlaştırıldı. Böylece vatandaşlar, yalnızca resmi muayene ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek, bunun dışında herhangi bir ek maliyetle karşılaşmayacak.

KARTLI ÖDEMELERDE EK KOMİSYON ALINMAYACAK

Türkiye’de araç muayene işlemlerinde en çok şikayet edilen konulardan biri olan “kartlı ödeme farkı”, yeni düzenleme ile birlikte tamamen ortadan kalkıyor. Özellikle kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapan sürücülerden tahsil edilen ek işlem ücretleri, yeni dönemde uygulanmayacak.

TURKA tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, araç muayene bedelinin dışında hiçbir şekilde ek komisyon, hizmet bedeli veya işlem ücreti vatandaşa yansıtılmayacak. Bu düzenleme, hem şeffaflık hem de ödeme kolaylığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu değişiklik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda hayata geçirilirken, sistemin vatandaş odaklı bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece araç sahipleri, ödeme yöntemine bakılmaksızın aynı tutar üzerinden işlem yapabilecek.

YENİ DÖNEM 15 AĞUSTOS 2027'DE BAŞLIYOR

Araç muayene sisteminde yapılacak kapsamlı dönüşüm için resmi başlangıç tarihi de netleşti. Yeni model, 15 Ağustos 2027 itibarıyla Türkiye genelinde yürürlüğe girecek.

Bu tarihten itibaren araç muayene hizmetleri tamamen TURKA tarafından yürütülecek ve mevcut sistemin yerini daha dijital, daha hızlı ve daha entegre bir yapı alacak. Yeni dönemde yalnızca ödeme sistemleri değil, hizmet altyapısı da köklü şekilde yenilenecek.

Yetkililer, bu dönüşümün temel amacının hem hizmet kalitesini artırmak hem de araç muayene süreçlerini daha erişilebilir ve standart hale getirmek olduğunu belirtiyor.

81 İLDE 249 YENİ NESİL İSTASYON KURULACAK

Yeni araç muayene sistemi yalnızca dijital altyapı ile sınırlı kalmayacak, fiziki kapasite de ciddi şekilde güçlendirilecek. Planlamaya göre Türkiye’nin 81 ilinde toplam 249 yeni nesil araç muayene istasyonu kurulacak.

Bu istasyonların modern donanımlarla hizmet vermesi ve yoğunluğu azaltacak şekilde stratejik noktalara yerleştirilmesi hedefleniyor. Böylece araç sahiplerinin randevu ve bekleme sürelerinin minimuma indirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca kırsal bölgelerde ve sabit istasyonlara erişimin zor olduğu alanlarda mobil muayene hizmetleri de genişletilecek. Mevcut şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak ilk etapta 100 yeni mobil istasyon daha devreye alınacak. Bu sayede özellikle büyük şehir dışındaki kullanıcılar için erişim kolaylığı sağlanacak.

MUAYENEDE 'YAPAY ZEKA' VE 'LAZER' DEVRİ

Yeni dönemin en dikkat çeken başlıklarından biri de teknolojik dönüşüm olacak. 15 Ağustos 2027 itibarıyla uygulanacak sistemde araç muayene süreçlerine ileri seviye dijital teknolojiler entegre edilecek.

Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri sayesinde araçların kusur tespiti daha hızlı ve daha hassas şekilde yapılacak. Çok noktalı kamera altyapıları ile muayene süreci detaylı olarak kayıt altına alınırken, insan hatasını en aza indiren bir kontrol mekanizması oluşturulacak.

Bununla birlikte lazer tarayıcı sistemler de devreye alınarak araçların teknik ölçümleri daha yüksek doğrulukla gerçekleştirilecek. Bu teknolojik altyapı sayesinde hem işlem süresi kısalacak hem de muayene sonuçlarının güvenilirliği artacak.

Yetkililer, bu dönüşümün yalnızca bir sistem değişikliği değil, aynı zamanda Türkiye’de araç muayene hizmetlerinde dijitalleşme açısından bir milat olacağını vurguluyor.