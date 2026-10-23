ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026-27 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler, kasım ayında okullara verilecek tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği merak edilen ara tatilin ardından derslerin hangi gün başlayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, okullar ne zaman açılacak?
Kasım ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatilinin başlangıç tarihi de öğrencilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Aileler tatil planlarını eğitim takvimine göre şekillendirirken 2026-2027 eğitim öğretim yılının sona ereceği gün de araştırılıyor. İşte 2026-2027 MEB çalışma takviminde öne çıkan tatil tarihleri…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlaması ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona ermesi planlanıyor. Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler dokuz günlük bir tatil yapabilecek. Ara tatilin ardından okullarda derslerin 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
Öğrenciler ve veliler, kasım ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatilinin tarihlerini de takip ediyor. Eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanması planlanan tatil dönemleri, ailelerin önceden hazırlık yapmasına yardımcı oluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öne çıkan tarihler şöyle:
- Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
- Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
- İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
- Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma