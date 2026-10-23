ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026-27 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

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Kasım ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatilinin başlangıç tarihi de öğrencilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Aileler tatil planlarını eğitim takvimine göre şekillendirirken 2026-2027 eğitim öğretim yılının sona ereceği gün de araştırılıyor. İşte 2026-2027 MEB çalışma takviminde öne çıkan tatil tarihleri…

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlaması ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona ermesi planlanıyor. Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler dokuz günlük bir tatil yapabilecek. Ara tatilin ardından okullarda derslerin 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Öğrenciler ve veliler, kasım ara tatilinin yanı sıra yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatilinin tarihlerini de takip ediyor. Eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanması planlanan tatil dönemleri, ailelerin önceden hazırlık yapmasına yardımcı oluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öne çıkan tarihler şöyle: