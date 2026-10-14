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ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatili) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

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ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatili) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?
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2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil yaklaşırken öğrenciler ve veliler, kasım ayındaki tatilin tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminde yer alan birinci ara tatilin hangi gün başlayacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi…

2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil planı yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, MEB'in belirlediği tarihleri yakından takip ediyor. Kasım ayında derslere verilecek kısa molanın başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılırken, mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin hangi günlere denk geldiği de merak ediliyor. “2026 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?” ve “İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?” soruları öne çıkıyor. İşte birinci ve ikinci ara tatil tarihleri ile 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi…

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, yoğun ders döneminin ardından verilecek aranın tarihlerini ve okula yeniden başlayacakları günü merak ediyor. Kasım ara tatilinin hafta sonlarıyla birlikte toplam kaç gün süreceği de araştırılan konular arasında bulunuyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Kasım ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, hafta içindeki beş günlük tatilin ardından hafta sonuyla birlikte toplam dokuz gün dinlenme fırsatı bulacak. Dersler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileri birinci ara tatil, yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil bekliyor. Birinci dönemin ocak ayında tamamlanmasının ardından yarıyıl tatiline çıkılacak, şubat ayında ikinci dönem başlayacak. Mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin ardından eğitim öğretim yılı haziran ayında sona erecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi şöyle:

- Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

- Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

- İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

- Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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