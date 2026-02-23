2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim detayları netleşirken, öğrenciler ve veliler için en kritik başlıklardan biri ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın çakışıp çakışmadığı oldu. Özellikle mart ayına denk gelen ikinci ara tatil döneminin bayram günleriyle örtüşmesi, eğitim planlaması ve tatil organizasyonları açısından büyük önem taşıyor. Peki, ara tatil bayram tatiline mi denk geliyor? Ramazan bayramı ile ara tatil birleştirildi mi? Detaylar...

ARA TATİL BAYRAM TATİLİNE Mİ DENK GELİYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu tarih aralığı, öğrencilerin bahar dönemindeki kısa soluklanma sürecini kapsıyor.

Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın ilk günü 20 Mart'a denk geliyor. Bu durumda ikinci ara tatilin son günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı tarihte kesişiyor.

Takvim verileri incelendiğinde şu tablo ortaya çıkıyor:

İkinci ara tatil: 16–20 Mart 2026

Ramazan Bayramı : 20–22 Mart 2026

Bu çakışma nedeniyle öğrenciler, ara tatilin hemen ardından bayram tatiline geçiş yapmış olacak. Dolayısıyla tatil süresi fiilen uzamış olacak. Takvimsel olarak ara tatilin son günü ile bayramın ilk günü aynı güne denk geldiği için öğrenciler kesintisiz bir tatil süreci yaşayacak.

Bu durum özellikle seyahat planlaması yapan aileler açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Eğitim öğretim takvimi içinde resmi olarak iki ayrı dönem olsa da, tarihsel kesişim nedeniyle pratikte birleşik bir tatil süreci oluşuyor.

RAMAZAN BAYRAMI İLE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

Resmi açıklamalara göre ara tatil ve Ramazan Bayramı için ayrı ayrı belirlenmiş tarihler bulunuyor. Ancak 2026 yılı takvimi incelendiğinde, ikinci ara tatilin 20 Mart'ta sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın yine 20 Mart'ta başlaması nedeniyle iki tatil dönemi fiilen birleşmiş oluyor.

Bu birleşmenin eğitim takvimi açısından anlamı ise şu şekilde özetlenebilir:

Öğrenciler 16 Mart'ta ara tatile çıkacak.

20 Mart'ta hem ara tatil sona erecek hem de Ramazan Bayramı başlayacak.

22 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı tamamlanacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girmiş olacak.