APP plaka, açılımıyla "Avrupa Pres Plaka", standart Türk araç plakalarına kıyasla daha farklı bir görünüm ve yazı tipi kullanılan özel bir plaka türüdür. Harf ve rakamlar genellikle daha kalın, belirgin ve estetik bir biçimde basılır. Bu nedenle araç sahipleri görselliği artırmak amacıyla APP plakayı tercih edebilir. Peki, APP plaka nedir, nasıl anlaşılır? APP plaka ve normal plaka farkı nedir? APP plaka neden yasak? Detaylar...

APP PLAKA NEDİR?

Ancak Türkiye'de plaka kullanımı belirli standartlar ve ölçülerle düzenlendiği için, APP plaka resmi plaka yönetmeliğine uymamaktadır. 7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte APP plaka kullanımı ve standart dışı plakalar konusundaki cezalar daha net şekilde tanımlanmıştır. Bu kapsamda sürücüler için cezai yaptırımlar ve plaka değiştirme zorunlulukları gündeme gelmiştir.

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

APP plakayı normal bir plakadan ayırt etmek oldukça basittir. APP plakada harf ve rakamlar normal plakaya göre daha kalın ve belirgindir. Türkiye'de resmi olarak belirlenen plaka fontu ve ölçüler APP plakalarda bulunmaz. Ayrıca normal plakada bulunan TR bandı, hologram ve oda mührü gibi güvenlik özellikleri APP plakada eksik olabilir.

Estetik görünüm nedeniyle tercih edilse de, APP plaka sürücüler tarafından fark edildiğinde cezai işlem uygulanması olasıdır. Bu nedenle APP plaka kullanımı hem görünüm hem de hukuki açıdan dikkat gerektirir.

APP PLAKA VE NORMAL PLAKA FARKI NEDİR?

APP plaka ile normal plaka arasındaki farklar hem görünüm hem de hukuki boyutta kendini gösterir. APP plakada harfler ve rakamlar kalın, belirgin ve estetik bir biçimde tasarlanır. Ölçü ve font, Türkiye'de resmi olarak belirlenen standartlara uymaz. Mühür ve güvenlik özellikleri genellikle eksiktir.

Buna karşılık normal plakalar resmi font, ölçü ve mühür standartlarına uygundur. TR bandı, hologram ve oda mührü gibi güvenlik detayları bulunur ve hukuki olarak geçerlidir. Bu farklılıklar, APP plakanın Türkiye'de resmi olarak kabul edilmemesinin temel nedenini oluşturur. Estetik görünüm sürücüler için cazip olsa da hukuki sonuçları ağır olabilir.

APP PLAKA NEDEN YASAK?

APP plaka Türkiye'de estetik amaçla kullanılabilir; ancak trafik mevzuatına aykırı olduğu için standart dışı kabul edilir ve bu nedenle cezai yaptırımlar uygulanır. 2026 yılı itibarıyla APP plaka ve diğer standart dışı plakalarla ilgili cezalar oldukça yüksektir.

Standart dışı plaka takmanın cezası 4.000 TL ve trafikten men edilme şeklindedir. Plakayı gizlemenin cezası 140.000 TL ve trafikten men etmedir. Aracın plakasız kullanılması durumunda 40.000 TL ceza, trafikten men ve sürücü belgesine 30 gün el konulması söz konusudur. Sahte plaka kullanımı ise 140.000 TL ceza, trafikten men ve sürücü belgesi 30 gün iptal ile sonuçlanır.

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra itiraz hakkı kaybolur. İhlalin tespiti halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulabilir; tekrarında bu süre 60 güne kadar uzatılabilir.

APP PLAKA NASIL NORMALE ÇEVRİLİR?

APP plakayı standart (yasal) plakaya çevirmek için izlenmesi gereken süreç oldukça nettir. Öncelikle araçta bulunan APP plaka sökülmelidir, çünkü standart dışı plaka kullanımı devam ettirilemez.

Ardından araç ruhsatı ile birlikte Türkiye'de Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yetkilendirilmiş plaka basım merkezlerinden birine başvurulmalıdır. Yetkili merkez, ruhsat bilgilerine göre yasal font, ölçü ve mühürlü plakayı basar. Basılan plakada il kodu, TR bandı, hologram ve oda mührü bulunur.

Son adım olarak yeni plakayı araca taktırmak gerekir. Bu şekilde araç, trafik mevzuatına uygun plakaya sahip olur ve sürücüler olası para cezaları ve idari yaptırımlardan korunur.