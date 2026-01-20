AÖL SINAV SONUÇLARI: 2026 1. dönem AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi sistemi kapsamında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren AÖL sınav sonuçları, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk önemli gündem başlıklarından biri oldu. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için belirleyici olan bu sonuçlar; mezuniyet, sınıf geçme, kredi hesaplama ve kayıt yenileme süreçlerini doğrudan etkiliyor. Peki, 2026 1. dönem AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI

MEB'in resmî açıklamasıyla birlikte adayların sınav performansları netleşirken, sonuçların nasıl öğrenileceği, itiraz süreci ve ikinci dönem kayıt yenileme takvimi de kamuoyuyla paylaşıldı. Açık öğretim sisteminde eğitimine devam eden öğrenciler için bu dönem, akademik planlamanın yeniden şekillendiği kritik bir aşamayı temsil ediyor.

2026 1. DÖNEM AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmî duyuruya göre Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2025/1) sınav sonuçları açıklanmıştır. Bakanlık açıklamasında, değerlendirme sürecinin tamamlandığı ve sonuçların erişime açıldığı açıkça ifade edilmiştir.

Bu açıklamayla birlikte, uzun süredir sonuçları bekleyen adaylar için belirsizlik sona ermiş; öğrenciler dönem başarı durumlarını ve aldıkları kredileri öğrenme imkânına kavuşmuştur. 1. dönem AÖL sınav sonuçları, özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler açısından büyük önem taşımaktadır. Elde edilen puanlar, öğrencilerin bir üst döneme geçişini ve akademik ilerlemesini doğrudan etkilemektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav sonuçlarını MEB'in resmî öğrenci giriş sistemi üzerinden öğrenebilmektedir. Sonuç sorgulama işlemi yalnızca dijital ortamda yapılmakta olup, farklı bir kanaldan açıklama yapılmamaktadır.

Öğrenciler, aşağıdaki resmî adres üzerinden sisteme giriş yaparak sınav sonuç bilgilerine ulaşabilir:

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLA

Bu ekran üzerinden öğrenciler; ders bazlı notlarını, dönem başarı durumlarını ve toplam kredi bilgilerini ayrıntılı şekilde görüntüleyebilmektedir. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi gerekmektedir. MEB tarafından paylaşılan bu platform, sonuçların güvenilir ve doğru şekilde erişilmesini sağlamaktadır.

İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖL sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başlatılmıştır. Buna göre adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilecektir.

İtiraz işlemi belirli kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Adayların, itiraz başvurusunda bulunabilmeleri için öncelikle KDV dâhil 50 TL itiraz ücretini yatırmaları gerekmektedir. Bu ödeme;

T.C. Ziraat Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Halk Bankası

şubelerinden herhangi biri aracılığıyla, adayın kendi T.C. kimlik numarası ile yapılmalıdır.

Ödeme işleminin ardından itiraz başvuruları, yalnızca e-İtiraz Modülü üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular şu adres üzerinden gerçekleştirilmektedir:

https://eitiraz.meb.gov.tr

Belirtilen süre dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmamakta olup, itiraz sürecinin dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme süreci netleşmiştir. Öğrencilerin mevcut durumlarına göre kayıt yenileme tarihleri farklılık göstermektedir.

Öğrencilik Durumu "Aktif" Olanlar İçin

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecektir.

Öğrencilik Durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" Olanlar İçin

dönemde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olarak görünen öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini 2 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır.

Belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler, 2. dönem ders seçimi ve sınav haklarından yararlanamayacaktır. Bu nedenle yayımlanan kılavuzun dikkatle incelenmesi ve işlemlerin zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır.