AÖF SINAV SONUÇLARI: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci için beklenen açıklama geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının 9-10 Mayıs tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti. Özellikle mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ile ders geçme hesaplaması yapan adaylar, sonuçların ilan edilip edilmediğini araştırıyordu. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı. 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının ardından sonuç ekranı öğrencilerin erişimine sunuldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kapsamında yapılan sınavların tamamlanmasıyla birlikte özellikle mezuniyet durumunda bulunan adaylar, not ortalamalarını ve ders başarı durumlarını kontrol etmeye başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrencilerin sonuç ekranına erişim sağlayabilmesi için resmi sistem üzerinden giriş yapması gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izleniyor:

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu adresine giriş yapılır.

T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sisteme erişim sağlanır.

Dileyen öğrenciler E-Devlet giriş seçeneğini de kullanabilir.

Panelde yer alan “Sınav Sonuçları” sekmesine tıklanarak not bilgileri görüntülenebilir.

Sınav sonuçları dijital ortamda yayımlandığı için öğrencilerin ayrıca posta beklemesine gerek bulunmuyor.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF sisteminde ders başarı puanları belirlenirken çan eğrisi sistemi uygulanıyor. Ancak genel değerlendirme kapsamında bir öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 35 olması gerekiyor.

35 puanın altında kalan notlar doğrudan “FF” harf notu olarak değerlendiriliyor. Harf notlarının oluşumunda sınıf ortalaması ve başarı dağılımı da etkili oluyor.

2026 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Bahar dönemi final sınavlarının ardından öğrencileri yaz okulu ve tek ders süreçleri bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen akademik takvim kapsamında süreç şu şekilde ilerleyecek:

Final Sonuçlarının İlanı: Mayıs sonu (Tahmini)

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Açıköğretim sistemi kapsamında eğitim alan öğrenciler, belirtilen tarihler doğrultusunda akademik işlemlerini sürdürebilecek.