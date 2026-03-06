Antalya okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Antalya'da okul yok mu, 6 Mart Cuma dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 6 Mart Cuma Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya'da Tam Bir Bahar Günü

ANTALYA – Turizmin başkenti Antalya'da 6 Mart Cuma günü pırıl pırıl bir güneş hakim olacak. Kent genelinde yağış beklenmezken, en yüksek sıcaklığın 19°C, gece en düşük sıcaklığın ise 9°C olması öngörülüyor. Nem oranının %50 seviyelerinde kalacağı Antalya'da, rüzgar kuzeyden saatte 9 mph hızla esecek. Gün boyu etkili olacak güneşli hava sayesinde UV indeksi 4 (orta) seviyesine çıkacak; bu durum dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar için oldukça elverişli bir ortam sunuyor.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.