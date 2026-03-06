Antalya okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Antalya'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte veliler ve öğrenciler "6 Mart Cuma Antalya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının ulaşımı zorlaştırması üzerine Antalya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
Antalya'da okul yok mu, 6 Mart Cuma dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 6 Mart Cuma Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.
ANTALYA HAVA DURUMU
Antalya'da Tam Bir Bahar Günü
ANTALYA – Turizmin başkenti Antalya'da 6 Mart Cuma günü pırıl pırıl bir güneş hakim olacak. Kent genelinde yağış beklenmezken, en yüksek sıcaklığın 19°C, gece en düşük sıcaklığın ise 9°C olması öngörülüyor. Nem oranının %50 seviyelerinde kalacağı Antalya'da, rüzgar kuzeyden saatte 9 mph hızla esecek. Gün boyu etkili olacak güneşli hava sayesinde UV indeksi 4 (orta) seviyesine çıkacak; bu durum dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar için oldukça elverişli bir ortam sunuyor.
ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?
6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.