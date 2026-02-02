Antalya okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?

Antalya'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

ANTALYA

3 ŞUBAT SALI: Akdeniz'in incisi Antalya'da güneşli ve açık bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 19 dereceye kadar çıkarak kış ortasında baharı yaşatacak.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Az bulutlu ve güneşli hava devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasındaki denge korunuyor, termometreler 18 dereceyi gösterecek.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Nem oranının artmasıyla hissedilen sıcaklık 17 derece civarında olacak.

6 ŞUBAT CUMA: Antalya haftayı güneşli kapatıyor. Rüzgarların hafiflemesiyle birlikte sıcaklık yeniden 19 derece seviyelerine ulaşacak.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.