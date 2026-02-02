Antalya okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?
Antalya'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte veliler ve öğrenciler "3 Şubat Salı Antalya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının ulaşımı zorlaştırması üzerine Antalya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
Antalya'da okul yok mu, 3 Şubat Salı dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.
ANTALYA HAVA DURUMU
ANTALYA
3 ŞUBAT SALI: Akdeniz'in incisi Antalya'da güneşli ve açık bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 19 dereceye kadar çıkarak kış ortasında baharı yaşatacak.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Az bulutlu ve güneşli hava devam ediyor. Deniz suyu sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasındaki denge korunuyor, termometreler 18 dereceyi gösterecek.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Nem oranının artmasıyla hissedilen sıcaklık 17 derece civarında olacak.
6 ŞUBAT CUMA: Antalya haftayı güneşli kapatıyor. Rüzgarların hafiflemesiyle birlikte sıcaklık yeniden 19 derece seviyelerine ulaşacak.
ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.