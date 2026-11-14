Antalya elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Antalya elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

AEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Antalya'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Akseki, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat.

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Merkez Gümüşdamla, Günyaka, Kuyucak, Salihler, Çınardibi

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Demirtaş

09.30-16.30: Çamlıca, Beyreli Yaylası, Fakırcalı, Mahmutlar Cindi Yaylası, Yaylakonak, Yaylalı, İmamlı Gödüre Yaylası, Şıhlar

08.30-15.30: Çıplaklı

09.00-14.00: Kestel ve Yaylalı

DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Büyükkum ve Merkez (Kumdağı çevresi)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Yeniköy

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Eskihisar, Salur, Yapraklı, Yılmazlı, Yuva

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Üzümlü, İslamlar, Senir, Kocagöl, Gökçeyazı, Sarılar

KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Dereköy

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Ellinci Yıl, Sarıkavak, Dereköy

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Milli Egemenlik (Güneylioğlu Caddesi çevresi)

09.30-16.30: Ahmetler, Demirciler, Gebece, Gençler, Hacıisalı, Hocalı, Uzunkale, Uzunlar

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Antalya'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

ANTALYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Antalya'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Antalya için planlı elektrik kesintileri, AEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.