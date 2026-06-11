Antalya deprem mi oldu, 11 Haziran Perşembe Antalya’da kaç şiddetinde deprem oldu, deprem nerede oldu?

11 Haziran Perşembe günü Antalya’da yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar, “Antalya’da deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde gerçekleşti ve nerede meydana geldi?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM! AKDENİZ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın kıyı kesimlerinde ve çevre bölgelerde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.