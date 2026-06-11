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Antalya deprem mi oldu, 11 Haziran Perşembe Antalya’da kaç şiddetinde deprem oldu, deprem nerede oldu?

Antalya deprem mi oldu, 11 Haziran Perşembe Antalya’da kaç şiddetinde deprem oldu, deprem nerede oldu?
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Antalya’da deprem mi oldu? 11 Haziran Perşembe günü meydana gelen deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki Antalya’da kaç büyüklüğünde deprem oldu, merkez üssü neresi ve deprem hangi ilçelerde hissedildi? İşte 11 Haziran Antalya depremine ilişkin son gelişmeler.

11 Haziran Perşembe günü Antalya’da yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar, “Antalya’da deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde gerçekleşti ve nerede meydana geldi?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM! AKDENİZ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde kaydedilen sarsıntı, Muğla'nın kıyı kesimlerinde ve çevre bölgelerde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ

Yetkili kurumlar tarafından paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı. Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntının yerin belirli bir derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

VATANDAŞLAR SARSINTIYI HİSSETTİ

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli sarsıntı nedeniyle evlerinden dışarı çıktı. Depremin ardından ilgili kurumlar tarafından saha taramaları gerçekleştirildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

İlk açıklamalara göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadı. Yetkililer gelişmeleri yakından takip ederken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiği vurgulandı.

DEPREM SONRASI GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Muğla açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler AFAD ve ilgili kurumların yapacağı açıklamalara çevrildi. Bölgede artçı sarsıntı yaşanıp yaşanmayacağı ise uzmanlar tarafından takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuğçe Akylbek:

diye ben de merak ettim bu tür depremler sonrası otel ve turizm işletmeleri kaç lira zarara uğruyo acaba

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Haber YorumlarıSerkan Altın:

4.2 diye geçiyordu ama insanlar ne kadar korktu gördünüz mü sonra da niye böyle paniğe kapılıyoruz birisi çıkıp sakinleştiremiyo mu ya tabi ki yetkililer de kendilerine bakmakla meşgul

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Haber YorumlarıBerna K:

turizm sezonunun başında böyle olaylar tabi ki endişe yaratıyo ama neyse ki ciddi bir şey değilmiş

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