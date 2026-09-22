Anne Yarısı Zeynep kimdir, Anne Yarısı Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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NOW TV'nin yeni dizisi Anne Yarısı'nda Zeynep karakterini canlandıran Burcu Özberk, başarılı oyunculuğuyla gündemde. Daha önce birçok sevilen yapımda rol alan Özberk'in kariyeri, yaşı ve oynadığı diziler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Anne Yarısı Zeynep kimdir, Burcu Özberk kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte Burcu Özberk'in oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlar...

ANNE YARISI ZEYNEP KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Zeynep karakterine Burcu Özberk hayat veriyor. Almanya'da yaşayan bir öğretmen olan Zeynep'in hayatı, kız kardeşini kaybetmesinin ardından büyük ölçüde değişiyor.

Kız kardeşinin doğum sırasında hayatını kaybetmesiyle bebeği Ege'nin sorumluluğunu üstlenen Zeynep, küçük çocuğu kendi evladı gibi büyütüyor. Hayatını Ege'ye adayan Zeynep'in yıllar sonra geçmişiyle bağlantılı gelişmelerle karşılaşması, dizinin temel hikâye unsurlarından birini oluşturuyor.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, Türk oyuncudur. 11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Özberk, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aldı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde tiyatro çalışmalarında yer alan oyuncu, daha sonra televizyon dizileriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Özberk, farklı türlerdeki yapımlarda canlandırdığı karakterlerle oyunculuk kariyerini sürdürdü.

BURCU ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

Burcu Özberk, 11 Aralık 1989 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Eskişehir'de doğan oyuncu, eğitim hayatının ardından tiyatro ve televizyon çalışmalarına yöneldi. Özberk'in ekran kariyeri boyunca yer aldığı farklı projeler, oyuncunun tanınırlığının artmasını sağladı.

BURCU ÖZBERK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Burcu Özberk, televizyon kariyeri boyunca birçok farklı yapımda rol aldı. Oyuncunun yer aldığı diziler arasında Güneşin Kızları, Şahane Damat, Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam ve Kraliçe bulunuyor.

Özellikle Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz ve Afili Aşk dizisindeki Ayşe Özkayalı karakterleri, oyuncunun kariyerinde öne çıkan roller arasında yer aldı.

BURCU ÖZBERK ANNE YARISI'NDA HANGİ ROLDE?

Burcu Özberk, Anne Yarısı dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor. Dizinin merkezindeki karakterlerden biri olan Zeynep, yaşadığı büyük kaybın ardından Ege'nin hayatındaki en önemli kişi haline geliyor.

Zeynep'in yıllar boyunca Ege'yi kendi çocuğu gibi büyütmesi, karakterin hikâyesindeki annelik ve fedakârlık temasını öne çıkarıyor. Geçmişten gelen gelişmeler ise Zeynep'in kurduğu düzenin değişmesine neden oluyor.

ANNE YARISI ZEYNEP'İN HİKÂYESİ

Zeynep, Anne Yarısı'nın duygu yoğunluğu yüksek karakterlerinden biri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Kız kardeşinin ölümünün ardından yeğeni Ege'yi sahiplenen Zeynep, onunla birlikte yeni bir hayat kuruyor.

Ancak geçmişte yaşanan olayların yeniden gündeme gelmesiyle Zeynep'in hayatında yeni bir dönem başlıyor. Ali ile yollarının yeniden kesişmesi ve Ege etrafında gelişen olaylar, karakterin karşı karşıya kaldığı sorunları giderek büyütüyor.

BURCU ÖZBERK'İN OYNADIĞI YAPIMLAR

Burcu Özberk, televizyon dizilerinin yanı sıra farklı projelerde de yer aldı. Kariyerinde romantik komediden dramaya kadar farklı türlerde karakterler canlandıran oyuncu, Anne Yarısı ile birlikte televizyon ekranlarındaki oyunculuk çalışmalarını sürdürüyor.

Anne Yarısı'nda Zeynep karakterine hayat veren Özberk'e başrollerde Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu eşlik ediyor.