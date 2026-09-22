Yeni dizi Anne Yarısı, aile ilişkileri, geçmişte yaşanan kayıplar ve bir çocuk etrafında kesişen hayatları konu alan hikâyesiyle izleyicilerin gündeminde. Diziyi izleyenler, ekrana taşınan olayların gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıp dayanmadığını araştırıyor. Peki, Anne Yarısı gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı? İşte dizinin hikâyesinin kaynağına ilişkin merak edilen detaylar...

Anne Yarısı dizisinin bir başka yapımdan veya eserden uyarlama olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Yapım, özgün senaryoya sahip bir televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem birlikte kaleme alıyor. Yapımın arkasında ise NTC Medya bulunuyor. Yayıncı tarafından yapılan tanıtımlarda da Anne Yarısı'nın yabancı bir dizi, kitap ya da başka bir eserden uyarlandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmiyor.

ANNE YARISI GERÇEK HİKÂYE Mİ?

Anne Yarısı'nın belirli bir kişinin hayatından veya yaşanmış tek bir olaydan uyarlandığına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda dizi, özgün bir senaryo üzerinden ilerliyor.

Bununla birlikte yapımda ele alınan duyguların gerçek hayattaki karşılıkları bulunuyor. Burcu Özberk, diziyle ilgili açıklamalarında hikâyenin gerçek ve hayatın içinden duygulara temas ettiğine dikkat çekiyor. Ancak bu ifade, dizinin gerçek bir kişinin yaşam öyküsünü anlattığı anlamına gelmiyor.

ANNE YARISI KURGU MU?

Anne Yarısı, mevcut bilgiler doğrultusunda kurgu bir televizyon dizisi olarak öne çıkıyor. Dizinin olay örgüsü ve karakterleri senaristler Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem tarafından oluşturulan hikâye üzerinden şekilleniyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Hikâyede yaşanan olayların belirli bir aileden veya gerçek bir olaydan alındığına dair yapımcı ya da yayıncı tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anne Yarısı'nın merkezinde Zeynep ve Ali karakterleri bulunuyor. Almanya'da yaşayan bir öğretmen olan Zeynep'in hayatı, kız kardeşinin doğum sırasında hayatını kaybetmesiyle değişiyor.

Kardeşinin bebeği Ege'yi sahiplenen Zeynep, küçük çocuğu kendi evladı gibi büyütmeye karar veriyor. Hayatının merkezine Ege'yi koyan Zeynep'in yıllar boyunca verdiği mücadele, dizinin temel hikâyesini oluşturuyor.

Ancak geçmişte yaşanan olaylar ve Ali'nin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte Zeynep'in kurduğu hayat farklı bir noktaya taşınıyor. Karakterlerin yollarının yeniden kesişmesi, aile bağları ve geçmişte saklı kalan gerçeklerin ortaya çıkması dizideki çatışmayı derinleştiriyor.

ANNE YARISI HANGİ KONULARI İŞLİYOR?

Dizinin hikâyesinde yalnızca aile ilişkileri değil, aynı zamanda kayıp, fedakârlık, annelik, kardeşlik ve çocuk sevgisi gibi temalar da öne çıkıyor.

Zeynep'in Ege'yi kendi çocuğu gibi büyütmesi, annelik kavramının yalnızca biyolojik bağ üzerinden ele alınmadığını gösteren hikâye unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Geçmişte yaşanan kayıpların karakterlerin bugünkü hayatlarına etkisi de dizinin önemli çatışma noktaları arasında yer alıyor.

ANNE YARISI'NIN SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?

Anne Yarısı'nın senaryosu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Semih Bağcı üstleniyor.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in yaptığı dizi, NTC Medya imzasıyla ekranlara geliyor. Hikâyenin özgün bir senaryoya dayanması nedeniyle Anne Yarısı, belirli bir kitap veya başka bir televizyon dizisinin uyarlaması olarak değerlendirilmiyor.