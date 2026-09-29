Anne Yarısı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Anne Yarısı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuk üzerinden yeniden kesişen Ali ve Zeynep’in hikâyesini konu alıyor. Geçmişte yaşanan olayların izleri sürerken karakterler kendilerini hem duygusal hem de zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.

Dizide geçmişin sırları, aile bağları, fedakârlıklar ve velayet mücadelesi öne çıkıyor. Ali ve Zeynep’in aynı çocuk etrafında şekillenen hikâyesi, bölüm boyunca yaşanacak gelişmelerin temelini oluşturuyor.

ANNE YARISI CANLI İZLEME SEÇENEĞİ VAR MI?

Anne Yarısı dizisini canlı izlemek isteyen izleyicilerin, yayın sırasında dizinin ekrana geldiği kanalın resmi canlı yayın platformlarını takip etmesi gerekiyor. İnternette yer alan üçüncü taraf ve doğrulanmamış yayın bağlantıları yerine kanalın resmi yayın seçeneklerinin kullanılması öneriliyor.

Dizinin yeni bölümleri televizyon yayınının yanı sıra kanalın resmi dijital platformlarında da yayınlanabiliyor. Bölüm sonrasında ise kaçırılan bölümler için resmi internet üzerinden yayınlanan içerikler takip edilebiliyor.

ANNE YARISI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Anne Yarısı dizisi NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın günü ve saati doğrultusunda izleyiciler televizyon ekranlarından yeni bölümü takip edebiliyor.

Anne Yarısı’nın yayın akışı ve yeni bölüm bilgileri için NOW TV’nin resmi yayın programının kontrol edilmesi gerekiyor.

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı bulunuyor.

Cihangir Ceyhan dizide Ali karakterine hayat verirken, Burcu Özberk Zeynep karakterini canlandırıyor. Esra Dermancıoğlu ise hikâyede önemli bir yere sahip olan Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı dizisinin hikâyesinde Kapadokya’nın kendine özgü atmosferi önemli bir yer tutuyor. Dizide Ali ve Zeynep’in karşı karşıya geldiği sahnelerin yanı sıra Altay ailesinin yaşamını yansıtan mekânlar da dikkat çekiyor.

Kapadokya atmosferi, dizinin aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar üzerine kurulu hikâyesine görsel açıdan da eşlik ediyor.

ANNE YARISI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeğeninden uzak kalamayacağını anlayan Zeynep, Kapadokya’ya gelmiş ve Ege’ye yakın olmak için Kadir’in teklif ettiği öğretmenlik işini kabul ederek yan konağa yerleşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm Altay’lar bu işten hiç hoşnut olmasa da yapabilecekleri bir şey yoktur. Zeynep’in yan konağa yerleştiğinden haberi olmayan Ege ise babasının konağından kaçarak Zezesini bulmak için yollara düşmüştür. Uzun aramalar sonucu Ege’yi bularak babasına teslim eden ise Kadir olacaktır. Ege, Zeynep yanında diye çok mutludur ancak hayat Zeynep için çok da kolay geçmemektedir. Ali ve ailesi tarafından zorbalanmakta, şehri terk etmesi için ikna edilmeye çalışılmaktadır. Ancak Zeynep’in Ege’yi bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktur. Ablası ve eniştesinin de yanlarına gelmesi işi iyice içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyecektir. Kadir’in yön vermesiyle Ali’nin evini basan alacaklılar büyük bir kaosa neden olacaktır.

ANNE YARISI CANLI İZLEME LİNKİ NEREDE?

Anne Yarısı’nı canlı izlemek isteyen izleyicilerin resmi yayın kaynaklarını kullanması gerekiyor. Dizinin yayın saatinde NOW TV’nin resmi canlı yayın seçeneği üzerinden ekran takibi yapılabilir. Bölümü kaçıran izleyiciler ise kanalın resmi dijital içerik platformlarında tekrar yayın seçeneklerini kontrol edebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçaklayarak sekiz yıl Alman hapishanesinde yatan Ali, çıktığı gün çocuğunun yaşadığını öğrenir. Artık tek amacı kızını bularak kaybettikleri yılların acısını çıkartmaktır.

Ablasının ölümü üzerine yeni doğmuş yeğenini sahiplenen Zeynep, bebeğe Ege ismini verir ve onu hayatının merkezine koyar. Annesi ölmüş, babası ise belki de hiç hapishaneden çıkamayacak olan yeğenini öz çocuğu gibi bağrına basar.

Ali’nin kızını almak için İzmir’e geldiğini öğrenen Zeynep önce onu kaçırmaya çalışacak ancak Ali buna izin vermeyecektir.

Ali kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya’ya dönerken ilk raundu kazanmıştır ancak hesaplayamadığı tek nokta Zeynep ve Ege’nin birbirlerine olan düşkünlükleri, aralarındaki güçlü ve sarsılmaz bağdır.