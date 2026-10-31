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Anna Korwin-Piotrowska kimdir? Polonya'da mahkeme başkanını görevden uzaklaştıran yargıç

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Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin merkezinde Anna Korwin-Piotrowska var. Mart ayında Meclis'in seçtiği ama Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yemin ettirmediği yargıç, 30 Ekim 2026'da mahkeme başkanı Bogdan Swieczkowski'yi bir ay süreyle görevden uzaklaştırdı. Anna Korwin-Piotrowska kimdir, daha önce hangi görevlerde bulundu? Opole Bölge Mahkemesi'ni yöneten Korwin-Piotrowska, 1997'den beri yargıç.

Anna Korwin-Piotrowska, 30 Ekim 2026 Cuma günü verdiği kararla Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski'yi ve başkan yardımcısı Bartlomiej Sochanski'yi bir ay süreyle görevden uzaklaştırdı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yemin ettirmediği beş yargıçtan biri olan Korwin-Piotrowska, aynı gün mahkemenin yönetimini üstlendi.

Kararın ardından Varşova'daki mahkeme binasının önünde protestocular toplandı, polis binaya girişleri kapattı. O sırada Senegal'e resmi ziyarete giden Nawrocki, ziyareti yarıda kesip ülkesine döndü.

ANNA KORWİN-PİOTROWSKA NE KARAR VERDİ?

Anna Korwin-Piotrowska, mahkeme başkanı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerini bir ay süreyle askıya aldı. Kararını, başkanın yerine kimseyi görevlendiremediği durumda mahkemeyi en kıdemli yargıcın yöneteceğini söyleyen 30 Kasım 2016 tarihli yasanın 12. maddesine dayandırdı. Yeni seçilen yargıçlar içinde mesleğe en erken başlayan isim Korwin-Piotrowska.

Ardından yargıçları, mahkemenin 2027 bütçesini kabul etmek için 3 Kasım Salı günü genel kurula çağırdı. Parlamento devlet bütçesini tamamlamadan önce bunun son fırsat olduğunu söyledi. Binada yedi yargıcın bulunduğunu, içeride polis olmadığını da açıkladı.

Mahkemenin resmi X hesabı ise farklı bir açıklama yaptı: Swieczkowski'nin hâlâ başkan olduğunu ve Korwin-Piotrowska'yı yargıç saymadığını duyurdu. Swieczkowski, mahkemeye eski Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarı döneminde gelmişti.

ANNA KORWİN-PİOTROWSKA KİMDİR?

Anna Korwin-Piotrowska, 1997'den beri görev yapan Polonyalı bir yargıç. Anayasa Mahkemesi'ne seçilmeden önce Opole Bölge Mahkemesi'nin başkanıydı. Themis adlı yargıçlar derneğinin de başkanlığına seçildi.

ANNA KORWİN-PİOTROWSKA ANAYASA MAHKEMESİNE NE ZAMAN SEÇİLDİ?

Anna Korwin-Piotrowska, Polonya Meclisi Sejm'in 13 Mart 2026'da Anayasa Mahkemesi'ne seçtiği beş yargıçtan biri. Adaylığı iki gün önce, 11 Mart'ta Meclis belgesi olarak yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Nawrocki bu yargıçlara yemin ettirmedi. Polonya hükümeti ve pek çok hukukçu ise Venedik Komisyonu'nun 13 Ekim tarihli görüşüne dayanarak beş yargıcı da tam yetkili sayıyor.

ANNA KORWİN-PİOTROWSKA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Anna Korwin-Piotrowska'nın yargıçlık stajı 1 Eylül 1995'te başladı. 20 Ekim 1997'de yargıç olarak atandı. Kedzierzyn-Kozle Asliye Mahkemesi'nin başkanlığını yaptı, bu dönemde arabuluculuğu yaygınlaştırmaya çalıştı.

2012 ile 2017 arasında Opole Bölge Mahkemesi'nin başkan yardımcısıydı. Zbigniew Ziobro'nun bakan olduğu dönemde ülke genelinde mahkeme yöneticilerinin görevden alındığı süreçte bu görevini kaybetti; karar ona gerekçesiz bir faksla bildirildi. Korwin-Piotrowska, bu görevden almalara karşı Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava kazanan ilk isimlerden biri oldu.

2024'te Opole Bölge Mahkemesi'nin başkanlığına getirildi. Atamayı, yargıçlar kurulunun belirlediği üç aday arasından dönemin bakanı Adam Bodnar yaptı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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