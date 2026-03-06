Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler'de 6 Mart Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde "Anlat ve Bil Bakalım" yarışmasında zaferin sahibi ve ödül oyununu kazanan takım büyük ilgi gördü.Peki, Anlat ve Bil Bakalım yarışmasını kim kazandı, 6 Mart Cuma Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR BİL BAKALIM & ANLAT BAKALIM OYUNU SONUÇLARI

5 Mart 2026 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununda kazanan takım henüz açıklanmadı.

Adadaki rekabetin en heyecanlı anlarından biri olan bu oyunda kazanan takım belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir. İzleyiciler, yarışmanın eğlenceli ve stratejik oyunlarının sonucunu merakla bekliyor.

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KAZANAN TAKIM

3 Mart Salı günü oynanan Survivor 2. dokunulmazlık oyununda kazanan takım Ünlüler oldu.

Zorlu parkur ve stratejik mücadelelerle geçen oyun sonunda Ünlüler Takımı, dokunulmazlığı kazanarak eleme riskini ortadan kaldırdı ve adadaki üstünlüğünü pekiştirdi.

SURVIVOR ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR

Bu haftanın eleme potasında adını yazdıran yarışmacılar şu şekilde:

• Onur Alp

• Engincan

Eleme gecesi yaklaştıkça, aday yarışmacılar arasındaki rekabetin artması bekleniyor. İzleyiciler kimin adadan ayrılacağını merakla takip ediyor.