Ankara'da parklar kapatılacak mı, NATO için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı kapatılacak mı?

NATO etkinlikleri kapsamında Ankara’da bazı bölgelerde alınacak tedbirler tartışma konusu oldu. Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın kapatılıp kapatılmayacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin resmi açıklamalar ve olası güvenlik önlemleri yakından takip ediliyor.

ANKARA’DA PARKLAR KAPATILACAK MI? NATO ZİRVESİ İDDİALARINA YALANLAMA

NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara’daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın kapatılacağı iddiası kamuoyunda gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar üzerine İletişim Başkanlığı açıklama yaparak söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, “NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı” yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

PARKLARIN KAPATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Açıklamada, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın kapatılmasına yönelik herhangi bir karar veya uygulamanın bulunmadığı vurgulandı. Vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ” DENİLDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı bilgilendirmede söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ifade etti. Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklere itibar edilmemesi gerektiği özellikle vurgulandı.

VATANDAŞLARA DEZENFORMASYON UYARISI

Yetkililer, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, resmi açıklamaların takip edilmesini istedi. NATO Zirvesi sürecinde yalnızca yetkili kurumların bilgilendirmelerinin esas alınacağı ifade edildi.