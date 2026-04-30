Ankara Valisi kim oldu, yeni Ankara Valisi Yakup Canbolat kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ankara iline yeni vali atandı. Yeni Ankara Valisi Yakup Canbolat ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Ankara Valisi Yakup Canbolat nereli, kaç yaşında? Ankara Valisi kim oldu?

ANKARA VALİ ATAMASI YAPILDI!



ANKARA VALİSİ YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

1969 yılında Alaca' da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Alaca' da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Konya Maiyet memuru olarak göreve başladı. Yurt dışı stajı dönüşünden sonra Kahramanmaraş İli' nin Andırın ve Afşin İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Durağan İlçesinde Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra 1998-2000 yılları arasında Yedisu Kaymakamı olarak görev yapmıştır. Cumayeri-Kahta- Yozgat Vali Yardımcılığı-Söğüt Kaymakamlık görevinin ardından İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaymakam Yakup CANBOLAT iyi derecede İngilizce bilmektedir.