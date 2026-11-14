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Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentte 14 Kasım Cumartesi günü planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Ana içme suyu iletim hattında yapılacak çalışma nedeniyle Kahramankazan ilçesindeki üç mahallede sular yaklaşık 15 saat kesilecek.

Kesinti duyurusunun ardından " Ankara'da sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde su kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Ankara su kesintisi listesi ve suların geleceği saatler.

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 KASIM

ASKİ'nin duyurusuna göre 14 Kasım Cumartesi günü Ankara'da Kahramankazan ilçesinde planlı su kesintisi yapılacak.

KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ 14 KASIM

Etkilenecek mahalleler: Saray, Orhaniye ve Dağyaka (bazı bölümler)

Kesinti başlangıcı: 14 Kasım 2026, saat 08.00

Tahmini bitiş: 14 Kasım 2026, saat 23.00

Kesinti nedeni: Dağyaka'da deplase edilen 700 milimetrelik ana içme suyu iletim hattının bağlantı çalışması

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Ankara'da yapılacak planlı su kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Arıza kaynaklı kesintiler gün içinde ASKİ tarafından ayrıca duyurulabiliyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kahramankazan'daki Saray, Orhaniye ve Dağyaka mahallelerinde suların 14 Kasım Cumartesi günü saat 23.00 civarında gelmesi bekleniyor. ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından hatta basınç oluşması nedeniyle bazı adreslerde suların tahmini saatten daha geç gelebileceğini belirtiyor. Bu nedenle kesinti süresince su ihtiyacının önceden depolanması öneriliyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Ankara'daki planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, ASKİ'nin resmi internet sitesindeki su arızaları sayfasından öğrenilebiliyor. Su arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ASKİ'nin 185 numaralı çağrı merkezi aranabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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