Ankara Pursaklar SON DAKİKA! Ankara'da polise saldırı mı oldu mu? Pursaklar polis saldırısında ölen polis kim?

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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Karacelenören TOKİ yolu üzerindeki şok uygulama noktasında meydana gelen olayda ağır yaralanan polis memuru Ahmet Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Saldırının ardından araçta bulunan diğer iki kişi yakalanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralandı.

ANKARA PURSAKLAR SON DAKİKA!

Olay, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Karacelenören TOKİ yolu üzerindeki şok uygulama noktasında meydana geldi. Ankara Valisi Yakup Canbolat’ın verdiği bilgiye göre polis ekipleri, içerisinde üç kişinin bulunduğu bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Polis memuru Ahmet Türkoğlu ile gece bekçisinin araçtakilerin kimlik kontrolünü yaptığı sırada arka koltukta bulunan kişi araçtan çıktı. Şüpheli, polis memuru Türkoğlu’na iki el ateş etti.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Türkoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Türkoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ANKARA'DA POLİSE SALDIRI MI OLDU MU?

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerine silahlı saldırı meydana geldi. Olay sırasında polis ekipleri tarafından durdurulan araçta üç kişinin bulunduğu belirtildi.

Kimlik kontrolü sırasında araçtan çıkan kişi, polis memuru Ahmet Türkoğlu’na iki el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan araçtaki diğer iki kişi daha sonra yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise olayın ardından kendisini vurarak intihar girişiminde bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Olayın saat 23.20 sıralarında Karacelenören TOKİ yolu üzerindeki şok uygulama noktasında yaşandığı belirtildi. Polis ekipleri içerisinde üç kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Kimlik kontrolü sırasında arka koltukta bulunan kişi araçtan indi. Şüpheli, polis memuru Ahmet Türkoğlu’na iki el ateş etti. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Türkoğlu hastaneye kaldırıldı.

PURSAKLAR POLİS SALDIRISINDA ŞEHİT VAR MI?

Silahlı saldırının ardından ağır yaralanan polis memuru Ahmet Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak Türkoğlu, sağlık ekiplerinin ve hastanedeki müdahalelerin ardından kurtarılamadı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Türkoğlu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybedildiğini açıkladı.

ARAÇTAKİ DİĞER İKİ KİŞİ YAKALANDI

Saldırının ardından içerisinde üç kişinin bulunduğu araç olay yerinden kaçtı. Ankara Valisi Yakup Canbolat, araçta bulunan diğer iki kişinin daha sonra yakalandığını bildirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise olayın ardından kendisini vurarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Ağır yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu ve müdahale edildiği açıklandı.

SALDIRGAN KENDİSİNİ VURDU

Ankara Valisi Yakup Canbolat’ın açıklamasına göre polis memuru Ahmet Türkoğlu’na ateş eden kişi, olayın ardından kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan kişinin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçta bulunan diğer iki kişinin ise yakalandığı açıklandı.