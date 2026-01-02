ANKARA OKULLAR TATİL Mİ? Son Dakika Ankara 2 Ocak okullar tatil mi, Ankara Valiliği duyurular!

Ankara'da 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların durumu kamuoyunda gündemdeki yerini koruyor. Resmi açıklamalar ve meteorolojik veriler çerçevesinde eğitim ve hava koşullarına dair ayrıntılar netleşiyor.

Ankara'da 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir karar bulunmuyor. Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Diğer bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmiş olsa da Ankara bu iller arasında bulunmuyor ve okulların normal şekilde açık olacağı bildiriliyor.

Son dakika gelişmeleri incelendiğinde Ankara için eğitim öğretimi etkileyen yeni bir resmi duyuruya rastlanmıyor. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı kanadından yapılan açıklamalarda 2 Ocak Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer tarafından yalnızca hava koşullarına bağlı olarak gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek risklere karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güvenilir kaynaklara göre Ankara'da 2 Ocak Cuma günü hava güneşli veya az bulutlu geçecek. Gece sıcaklıklarının -10 ila -12 dereceye kadar düşmesi, gündüz saatlerinde ise sıcaklığın -1 ila -2 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı öngörülmezken, önceki günlerde özellikle 1 Ocak'ta görülen hafif kar yağışlarının ardından havanın açacağı bildiriliyor. Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskinin yüksek olması nedeniyle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.