Ankara okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Şubat Çarşamba Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da haftanın ilk iki günü dondurucu bir ayaz hakim.

• Salı ve Çarşamba: Gece sıcaklıkları -3°C'ye kadar düşerken gündüz ise parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte 5-7°C civarında seyredecek.

• Perşembe ve Cuma: Perşembe gününden itibaren Başkentte rüzgarın dönmesiyle sıcaklıklar hızla artarak 13°C seviyelerine çıkacak. Cuma günü ise güneş yerini hafif sağanak yağışa bırakabilir.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.