Ankara okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ankara okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve aralıksız devam eden kar yağışı, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ankara'da da yoğun kar ve olası buzlanma nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Bu nedenle "Ankara'da okullar tatil olacak mı?" ve "30 Aralık Salı günü ders yapılacak mı?" soruları, başkentte yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

30 Aralık Salı günü için eğitim-öğretime ara verilme ihtimali, gündemdeki yerini koruyor. Haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürerken, Ankara'daki okulların durumuna dair aramalar sosyal medyada ve dijital platformlarda hız kazandı. Öğrenciler ve veliler, yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Başkent Ankara'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte öğrenciler ve veliler gözlerini yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alırken, Ankara Valiliği tarafından şu ana kadar eğitime ara verilmesine ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyuna aktarılması bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI UZUN SÜRELİ OLMAYACAK

Meteoroloji'den paylaşılan son tahminlere göre Ankara'da görülen kar yağışının kısa süreli olması öngörülüyor. Gece saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesi, yerini çok bulutlu bir havaya bırakması beklenirken, hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtiliyor.

