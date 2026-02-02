Ankara okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

ANKARA

3 Şubat Salı Başkent Ankara'da Salı günü parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklık gündüz 2°C, gece ise -4°C olacak.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 4°C, gece en düşük sıcaklık -4°C olarak ölçülecek.

5 Şubat Perşembe Ankara'da Perşembe günü bulutlanma artıyor. Sıcaklıklar hissedilir derecede yükselerek gündüz 10°C, gece ise 1°C seviyelerinde seyredecek.

6 Şubat Cuma Cuma günü başkentte çok bulutlu bir hava hakim olacak. Termometrelerin gündüz 9°C, gece ise 2°C'yi göstermesi öngörülüyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.