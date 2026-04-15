Ankara okullar tatil mi, 15 Nisan Çarşamba Ankara'da bugün okullar tatil mi oldu?

Türkiye genelindeki sendikal hareketlilik ve eğitim gündemindeki sıcak gelişmeler, Ankara'daki öğrenci ve velileri de harekete geçirdi. Arama motorlarında en üst sıralara tırmanan "Ankara bugün okullar tatil mi oldu?" sorusu, 15 Nisan Çarşamba günü sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı haline geldi. Valilikten veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) herhangi bir "idari izin" veya "tatil" duyurusu yapılıp yapılmadığı büyük bir titizlikle takip ediliyor. Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde eğitimin son durumu, okul kapılarındaki son manzara ve resmi tatil iddialarının perde arkası haberimizde...

ANKARA'DA 15 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? BAŞKENTTE GÖZLER VALİLİKTE!

Ankara'da 15 Nisan Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı, hem öğrenciler hem de veliler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan üzücü hadisenin ardından, eğitim camiasından gelen açıklamalar gündemi hareketlendirdi. Başkentte eğitim-öğretim sürecine ara verilip verilmeyeceğine dair net bilgi için Ankara Valiliği’nden gelecek son dakika duyurusu bekleniyor.

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKMA KARARI

Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir okulun eski öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı, sendikaları harekete geçirdi. Eğitim-Bir-Sen, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu. Sendika, güvenli bir çalışma ortamı tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm Türkiye'de eş zamanlı protestolar düzenleyeceklerini ilan etti.

SİVEREK’TEKİ SALDIRI SONRASI EĞİTİMDE GÜVENLİK ALARMI

Siverek’te meydana gelen saldırı, okullardaki güvenlik zafiyetini bir kez daha tartışmaya açtı. Eğitim-Bir-Sen yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitimcilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekmek için 15 Nisan'da iş bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu kararın ardından, Ankara başta olmak üzere birçok ilde eğitimin bu eylemden nasıl etkileneceği ve derslerin işlenip işlenmeyeceği sorusu velileri endişelendirdi.

MEB VE VALİLİKLERDEN RESMİ TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Sendikanın iş bırakma eylemi kararına rağmen, idari olarak okulların tatil edilmesi konusunda henüz resmi bir adım atılmadı. Şu ana kadar ne Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ne de Ankara Valiliği tarafından 15 Nisan Çarşamba günü için bir tatil kararı açıklanmadı. Eğitim-öğretimin resmi olarak devam etmesi beklenirken, sendika üyesi öğretmenlerin eyleme katılımı nedeniyle derslerin işlenişinde aksamalar olup olmayacağı merak ediliyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN SON DURUM: OKULA GİDİLECEK Mİ?

Ankara’da yaşayan vatandaşlar için şu anki tabloya göre resmi bir tatil ilanı bulunmuyor. Ancak sendikal eylemin boyutu ve valiliklerden gelebilecek anlık açıklamalar durumu her an değiştirebilir. Başkentteki eğitim durumuna dair valilik veya MEB kanallarından gelecek her türlü yeni bilgi, öğrencilerin ve eğitimcilerin yol haritasını belirleyecek. Gözler, sabahın ilk saatlerinde yapılabilecek olası duyurularda.