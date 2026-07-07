NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. 32 üye ülkenin liderlerini bir araya getiren zirve, uluslararası güvenlik gündeminin yoğun olduğu bir dönemde düzenleniyor. Peki, Ankara NATO Zirves'ne kimler katılacak, gündemde neler var? Detaylar...

ANKARA NATO ZİRVESİ KİMLER KATILACAK

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Zirveye ev sahipliği yapan Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderleri Ankara'da ağırlıyor.

Katılımcılar arasında ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa'daki müttefik ülkelerin liderleri de bulunuyor.

Bunun yanı sıra NATO'nun ortak ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey temsilcilerin de Ankara'daki temaslara katılması planlanıyor. Zirve kapsamında düzenlenecek liderler yemeğinde şu isimlerin de yer alması bekleniyor:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Zirve yalnızca liderler düzeyindeki görüşmelerle sınırlı kalmayacak. NATO dışişleri bakanlarının Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi planlanırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da yer alacağı diplomatik temaslar yapılacak.

Ayrıca NATO savunma bakanları; Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Böylece zirve, Avrupa-Atlantik güvenliğinin yanı sıra Körfez ülkeleri ve Hint-Pasifik ortaklarıyla yürütülen iş birliklerine de ev sahipliği yapacak.

Zirve, Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor. Program kapsamında 7 Temmuz akşamı liderler yemeği gerçekleştirilirken, 8 Temmuz'da liderler çalışma oturumunda bir araya gelecek. Toplantıların ardından kısa bir sonuç bildirisi yayımlanması öngörülüyor.

Zirve öncesinde Ankara genelinde kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı. Özellikle Çankaya başta olmak üzere belirli bölgelerde polis güvenlik önlemleri artırıldı. Kırmızı alan uygulaması kapsamında kimlik, araç ve bagaj kontrolleri gerçekleştiriliyor.

NATO ZİRVESİ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ankara'daki zirvenin resmi gündeminde NATO'nun gelecekteki savunma planlamasına ilişkin üç temel başlık öne çıkıyor.

İlk gündem maddesi, müttefik ülkelerin savunma yatırımlarının artırılması olarak belirlendi. NATO bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında üye ülkelerin savunma kapasitelerini güçlendirmeye yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Bir diğer önemli başlık ise savunma sanayii üretiminin artırılması olacak. Zirveyle bağlantılı olarak gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Forumu'nda, ortak üretim kapasitesi, tedarik süreçleri ve sanayi iş birlikleri ele alınacak.

Toplantıların bir diğer resmi gündem maddesini ise Ukrayna'ya uzun vadeli destek oluşturuyor. NATO müttefikleri, mevcut destek mekanizmaları ve gelecekte izlenecek koordinasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Liderlerin ayrıca 2025 Lahey Zirvesi'nde kabul edilen savunma harcamalarının 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkarılması hedefindeki ilerlemeyi de ele alması bekleniyor.

Zirve bildirisi taslağında, Avrupa müttefikleri ile Kanada'nın 2025 yılında temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar doların üzerinde artırdığına yönelik değerlendirmelere yer verilmesi öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirve öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa müttefikleri ile Kanada'nın savunma harcamalarında önemli artış sağladığını belirtti. Açıklamaya göre 2025 yılında savunma harcamaları, bir önceki yıla göre reel olarak 90 milyar dolar artarken toplam savunma harcaması 570 milyar doların üzerine çıktı.

Resmi gündemin yanı sıra uluslararası güvenlik ortamındaki güncel gelişmelerin de liderler arasındaki diplomatik temaslarda ele alınması bekleniyor. Ancak zirvenin resmi çalışma programında savunma yatırımları, savunma sanayii üretimi ve Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli destek temel başlıklar olarak yer alıyor.