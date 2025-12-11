ANKARA HAVA DURUMU | 12 Aralık Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler

Güncelleme:
12 Şubat Cuma günü Ankara'daki hava durumu nasıl olacak? Ankara için günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini merak ediliyor. İşte, Ankara'nın beklenen hava durumu ve 5 günlük tahminler!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu bu aylarda yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 12 Aralık Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 12 Aralık Cuma günü kent genelinde yoğun sisle başlayan günün ilerleyen saatlerinde bulutların kalınlaştığı ve sıcaklıkların 2°C ile 8°C aralığında seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde nem oranının yükseldiği, rüzgâr hızının ise düşük seviyelerde kaldığı belirtilen tahminlerde gün boyunca yer yer görüş mesafesinin azalabileceği ifade ediliyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

12 Aralık Cuma günü Ankara'da çok bulutlu hava hâkim olurken sıcaklıkların 2°C ile 8°C arasında değiştiği ve nem oranının %64 ile %91 aralığında olduğu ölçümlere yansıyor.

13 Aralık Cumartesi günü ise hafif yağmurun görüleceği ve sıcaklığın 3°C ile 8°C arasında olacağı aktarılıyor. Bu günde nem oranı %69–%91 aralığında seyrederken rüzgârın güneydoğu yönlü 7 km/sa hızla etkisini sürdürdüğü görülüyor.

14 Aralık Pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklığın 3°C ile 8°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Nem seviyesinin %64 ile %85 arasında ölçüldüğü ve rüzgârın güney yönlü 6 km/sa hızla esmeye devam ettiği bilgisi paylaşılıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
