Ankara elektrik kesintisi! Başkent Elektrik 17-18 Ocak 2026 hafta sonu Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17-18 Ocak 2026 hafta sonu günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA'DA 16 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ: İLÇE İLÇE GÜNCEL LİSTE

ÇANKAYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Çankaya ilçesinde 16 Ocak günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle farklı saat dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İlçede günün en uzun kesintisinin 14.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanması bekleniyor.

Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Ahmetadil, Billur, Ballı, Güvenlik, Havuzlu ve Paris sokakları öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Şevket Süreyya Aydemir, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Cengizhan, Çınar Dibi ve Taşkent çevresinde gün boyunca kısa süreli elektrik kesintileri olacak. Yetkililer, vatandaşların elektronik cihazlarını koruyucu önlemler alarak kullanmalarını öneriyor.

KEÇİÖREN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ GÜNLER YAŞANACAK?

Keçiören ilçesinde planlı elektrik kesintileri iki gün boyunca devam edecek. 15 Ocak'ta 733. Sokak'ta bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Ocak'ta ise ilçenin farklı mahallelerinde kademeli ve gün içine yayılan kesintiler yapılacak. Çalışmaların altyapı yenileme ve arıza önleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, özellikle elektronik eşyaların prizden çıkarılması tavsiye ediliyor.

YENİMAHALLE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Yenimahalle ilçesinde 15 ve 16 Ocak tarihlerinde çeşitli mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintileri olacak. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında enerji akışı gün içinde belirli saat aralıklarında durdurulacak.

Yetkililer, vatandaşların günlük planlarını kesinti saatlerine göre yapmalarını ve olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmalarını istiyor.

ALTINDAĞ'DA 16 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA?

Altındağ ilçesinde 16 Ocak 2026 tarihinde geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti sabah 09.30'da başlayacak ve 17.30'a kadar sürecek.

Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız ve 574. Sokak çevresinde yaşayan vatandaşlar kesintiden etkilenecek. Çalışmaların gün sonunda tamamlanmasıyla birlikte elektrik hizmetinin normale dönmesi bekleniyor.

BEYPAZARI, AKYURT VE ÇUBUK'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Beypazarı ilçesinde 16 Ocak günü 11.15 ile 17.00 saatleri arasında çok sayıda mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Merkez başta olmak üzere Dibekören, Acısu, Boztepe Yolu, Belediye Evleri, Pınar, Fatih, Kazım Karabekir, Ziya Paşa, Zambak, Bahçeler, Gül, Atlas ve Muhsin Yazıcıoğlu mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Akyurt'ta 16 Ocak'ta 14.00 – 17.00, 17 Ocak'ta ise 09.15 – 17.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacak. Çubuk ilçesinde de 16 ve 17 Ocak tarihlerinde tam gün sürecek bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

ELMADAĞ, GÖLBAŞI VE GÜDÜL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?

Elmadağ ilçesinde 16 Ocak'ta 09.00 – 17.00 saatleri arasında farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Gölbaşı'nda Koparan, Çimşit, Kırıklı, Tepeyurt ve Kızılcaşar çevresinde gün boyunca elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Güdül ilçesinde ise 16 Ocak günü 11.00 – 14.00 saatleri arasında Bavlaz, Başayaş ve Alay mevkiinde elektrik verilemeyecek.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük işlerini kesinti saatlerine göre planlamalarını ve elektronik cihazlarını koruma altına almalarını öneriyor.

ANKARA'DA 17-18 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'da 17-18 ocak elektrik kesintisi listesi henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.