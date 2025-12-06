Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 7 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 7 Aralık Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmaların sürdüğü ve verilerin değişiklik gösterebileceği bildirilmiştir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Aşağı İmrahor Mahallesi'nde yer alan Aşağı İmrahor ve Çayhane Sokaklarında arıza tespit edilmiştir. Enerjinin en kısa sürede yeniden verilmesi planlanmaktadır.

Birlik Mahallesi'nde bulunan 499 Sokakta arıza mevcuttur. Çalışmalar devam etmektedir.

Orta İmrahor Mahallesi'nde Orta İmrahor Sokakta arıza bulunmaktadır. Enerji onarım çalışmaları sürmektedir.

Yeşilkent Mahallesi'nde Orta İmrahor Sokak ve 555 Cadde çevresinde arıza meydana gelmiştir. Enerjinin en kısa sürede sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Büyükesat Mahallesi'nde Çayhane Sokakta arıza bulunduğu bildirilmiştir. Ekipler müdahale etmektedir.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Tuna Sokakta arıza vardır. Enerjinin mümkün olan en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Kızılay bölgesinde Tuna Sokak, Atatürk Bulvarı, İzmir 1 Sokak ve İzmir 2 Sokak çevresinde şebeke arızası tespit edilmiştir. Arızaların giderilmesi için çalışmalar sürmektedir.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmekte olup veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Karargahtepe Mahallesi'nde Komut ve Çamaltı Sokaklarında arıza bulunmaktadır. Enerjinin kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir.

Bademlik Mahallesi'nde Anavatan Sokakta arıza mevcuttur. Enerjinin 06.12.2025 tarihinde saat 23.59'da yeniden sağlanması planlanmaktadır.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
