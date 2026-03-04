Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 5 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yavuz Sultan Selim, Alparslan Türkeş, Hürkent 3, Maraşal Fevzi Çakmak, Hürkent 1, Elif, İpekyolu, Bozkurt, Ergenekon ve Elif 1 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 16.00 arasında Hamzalar, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında Eyüp Gündoğan, İpekyolu, Tunahan, Yavuz Sultan Selim, Diril, Mevlana Celalettin, Maraşal Fevzi Çakmak, Çam, Kanuni Sultan Süleyman, Başağaç ve Ergenekon sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Alacaatlı Mahallesi, 3313/1, 3343, 4773, Alacaatlı, 3309/1, 3312/1, 3313, Turyapı Villaları Sitesi, 3312, 3309, Zümrüt Köyü Sitesi, 3311, 3310, 3308 ve 3307 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 16.00 arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yine 5 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında 551, Galip Erdem, 622, Medine Müdafii, Güneypark, 621, 2191, 620, 623, 624 ve 625 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Kırkpınar, Willy Brandt ve Andrey Karlov sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Saray ve Kapısuyu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında 1766, Merkez ve Marangeli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında Dolunay 1, Buhara, Horasan, Eskiköy, Yonca, Eser, Yeniay, Erbakan, Saraybosna, Buse, Goncagül, Taşkent, Keskin, Özal, Kayıkçı, Kosova 2, Semerkant, Farabi ve Bağdat sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.